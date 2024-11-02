النفط يقلص مكاسبه عند الإغلاق.. ويسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 3%

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى النفط التعاملات مرتفعًا، وسط مخاوف من توترات جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط، لكنه قلص مكاسبه بشكل ملحوظ في نهاية الجلسة مع ارتفاع قيمة الدولار.

وعند تسوية تعاملات الجمعة؛ زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% أو 29 سنتًا إلى 73.10 دولار للبرميل، بعدما لامست 74.94 دولار في وقت سابق من الجلسة.

موضوعاتتراجع إجمالي مبيعات“هيونداي” 1.6% خلال أكتوبر “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.30% أو ما يعادل 23 سنتًا إلى 69.49 دولار للبرميل، بعدما لامس 71.45 دولار.

وبذلك، أنهى الخامان تعاملات الأسبوع بخسائر بلغت 3.4% لـ”برنت” و3.2% لـ”نايمكس”، رغم أنهما سجلا الخميس مكاسب شهرية قدرها 2% تقريبًا لكل منهما.

ويأتي ذلك بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع بلغت 6% تقريبًا، لكن السوق عوض بعض هذه الخسائر، الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 2%، ثم بنسبة 1% تقريبًا الخميس، عقب بيانات أفادت بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير إعلامية وتقديرات محللين، بأن تحالف “أوبك +” قد يؤجل قراره بشأن بدء الزيادة التدريجية للإنتاج في ديسمبر، من أجل ضمان استقرار السوق.

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