النفط يقلص مكاسبه عند الإغلاق.. ويسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 3%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى النفط التعاملات مرتفعًا، وسط مخاوف من توترات جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط، لكنه قلص مكاسبه بشكل ملحوظ في نهاية الجلسة مع ارتفاع قيمة الدولار.
وعند تسوية تعاملات الجمعة؛ زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% أو 29 سنتًا إلى 73.10 دولار للبرميل، بعدما لامست 74.94 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.30% أو ما يعادل 23 سنتًا إلى 69.49 دولار للبرميل، بعدما لامس 71.45 دولار.
وبذلك، أنهى الخامان تعاملات الأسبوع بخسائر بلغت 3.4% لـ”برنت” و3.2% لـ”نايمكس”، رغم أنهما سجلا الخميس مكاسب شهرية قدرها 2% تقريبًا لكل منهما.
ويأتي ذلك بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع بلغت 6% تقريبًا، لكن السوق عوض بعض هذه الخسائر، الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 2%، ثم بنسبة 1% تقريبًا الخميس، عقب بيانات أفادت بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
وأفادت تقارير إعلامية وتقديرات محللين، بأن تحالف “أوبك +” قد يؤجل قراره بشأن بدء الزيادة التدريجية للإنتاج في ديسمبر، من أجل ضمان استقرار السوق.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843563
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