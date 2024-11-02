الذهب يمحو مكاسبه عند الإغلاق.. ويسجل خسائر أسبوعية طفيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت أسعار الذهب مكاسبها وأغلقت على استقرار في ختام التعاملات، في ظل تقييم المستثمرين السيناريوهات المحتملة لانتخابات الرئاسة في أمريكا ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2749.20 دولار للأوقية، لتسجل خسائر أسبوعية طفيفة بنحو 0.2%.
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ويأتي ذلك بعدما سجلت عقود الذهب الأكثر نشاطًا الخميس، مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، حيث حققت هذا الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيام فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.
وانخفضت العقود خلال تعاملات الخميس بنسبة 1.8%، وهي أعلى وتيرة هبوط منذ أواخر يوليو، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وهدوء المخاوف الجيوسياسية نسبيًا.
وأظهرت البيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، نتيجة الإضراب في مصانع“بوينج” وسلسلة من الأعاصير المدمرة.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843562
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