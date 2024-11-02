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الذهب يمحو مكاسبه عند الإغلاق.. ويسجل خسائر أسبوعية طفيفة

11/2/2024 4:26:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار الذهب مكاسبها وأغلقت على استقرار في ختام التعاملات، في ظل تقييم المستثمرين السيناريوهات المحتملة لانتخابات الرئاسة في أمريكا ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2749.20 دولار للأوقية، لتسجل خسائر أسبوعية طفيفة بنحو 0.2%.

موضوعات متعلقة تراجع إجمالي مبيعات“هيونداي” 1.6% خلال أكتوبر “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

ويأتي ذلك بعدما سجلت عقود الذهب الأكثر نشاطًا الخميس، مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، حيث حققت هذا الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيام فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.

وانخفضت العقود خلال تعاملات الخميس بنسبة 1.8%، وهي أعلى وتيرة هبوط منذ أواخر يوليو، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وهدوء المخاوف الجيوسياسية نسبيًا.

وأظهرت البيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، نتيجة الإضراب في مصانع“بوينج” وسلسلة من الأعاصير المدمرة.

المصدر:

MENAFN02112024000202011048ID1108843562

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