أمريكا تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، وذلك غداة إعلان واشنطن أن آلافا من الجنود الكوريين الشماليين باتوا جاهزين للمشاركة في القتال ضد قوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان الجمعة، إن المساعدة“ستؤمن قدرات إضافية لأوكرانيا تلبي حاجاتها الأكثر إلحاحا وتشمل: اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر للمنظومات الصاروخية والمدفعية وآليات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات”.

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وأوضحت أن الحزمة التي سيتم سحبها من المخزونات الأمريكية تشمل أيضا ذخائر جو-أرض ومعدات طبية وذخائر هدم وقطع غيار.

وتابعت“ستواصل الولايات المتحدة العمل لتلبية متطلبات ساحة المعركة الملحة في كييف والدفاع ضد العدوان الروسي”.

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