أمريكا تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، وذلك غداة إعلان واشنطن أن آلافا من الجنود الكوريين الشماليين باتوا جاهزين للمشاركة في القتال ضد قوات كييف.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان الجمعة، إن المساعدة“ستؤمن قدرات إضافية لأوكرانيا تلبي حاجاتها الأكثر إلحاحا وتشمل: صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر للمنظومات الصاروخية والمدفعية وآليات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات”.
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وأوضحت أن الحزمة التي سيتم سحبها من المخزونات الأمريكية تشمل أيضا ذخائر جو-أرض ومعدات طبية وذخائر هدم وقطع غيار.
وتابعت“ستواصل الولايات المتحدة العمل لتلبية متطلبات ساحة المعركة الملحة في كييف والدفاع ضد العدوان الروسي”.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843561
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