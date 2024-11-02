الصين تضيف 9 دول إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية في الصين، إن بكين ستمدد الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى مواطني تسع دول أخرى منها كوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا.

وقالت الوزارة، أمس الجمعة، إنه بدءا من الثامن من نوفمبر، سيُسمح لمواطني هذه الدول التي تضم أيضا سلوفاكيا والدنمارك وأيسلندا واندورا وموناكو وليختنشتاين، بدخول الصين لأغراض العمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو العبور لمدة تصل إلى 15 يوما دون تأشيرة.

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وحسبما نقلت وكالة رويترز، يسري العمل بهذا حتى 31 ديسمبر 2025.