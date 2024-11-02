الصين تضيف 9 دول إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية في الصين، إن بكين ستمدد الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى مواطني تسع دول أخرى منها كوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا.
وقالت الوزارة، أمس الجمعة، إنه بدءا من الثامن من نوفمبر، سيُسمح لمواطني هذه الدول التي تضم أيضا سلوفاكيا والدنمارك وأيسلندا واندورا وموناكو وليختنشتاين، بدخول الصين لأغراض العمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو العبور لمدة تصل إلى 15 يوما دون تأشيرة.
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وحسبما نقلت وكالة رويترز، يسري العمل بهذا حتى 31 ديسمبر 2025.
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