والت ديزني تشكل وحدة جديدة لتنسيق استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت“والت ديزني” في تأسيس وحدة جديدة لتنسيق استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز فيها، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركة استخدام التطبيقات في أقسامها المختلفة.

وسيتولى جيمي فوريس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في استوديوهات الأفلام بالشركة ، منصب رئيس مكتب تمكين التكنولوجيا الذي تأسس حديثا، حسبما أظهرت رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز، الجمعة.

موضوعاتتراجع إجمالي مبيعات“هيونداي” 1.6% خلال أكتوبر “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

وسوف يحل إيدي دريك محل فوريس في منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في استوديوهات الأفلام.