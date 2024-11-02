والت ديزني تشكل وحدة جديدة لتنسيق استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت“والت ديزني” في تأسيس وحدة جديدة لتنسيق استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز فيها، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركة استخدام التطبيقات في أقسامها المختلفة.
وسيتولى جيمي فوريس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في استوديوهات الأفلام بالشركة ، منصب رئيس مكتب تمكين التكنولوجيا الذي تأسس حديثا، حسبما أظهرت رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز، الجمعة.
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وسوف يحل إيدي دريك محل فوريس في منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في استوديوهات الأفلام.
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