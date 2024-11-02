Saturday, 02 November 2024 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هبوط أسعار البنزين في أمريكا المتأرجحة قبل انتخابات الرئاسة

11/2/2024 4:26:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار البنزين بالتجزئة في محطات الولايات المتحدة الأمريكية المتأرجحة بوتيرة حادة، قبل أيام قليلة على بدء التصويت في انتخابات الرئاسة.

أوضحت وكالة“بلومبرج” في تقرير استناداً لبيانات منصة AAA، أن أسعار البنزين في محطات ميتشجان، وويسكونسن، ونيفادا، وأريزونا تراجعت بنسبة 20% على الأقل منذ انتخابات التجديد النصفي التي جرت في عام 2022.

موضوعات متعلقة “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع

وانخفضت الأسعار في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا 11% و16% على الترتيب، في حين تراجع المتوسط الوطني بنسبة 17% خلال نفس الفترة.

وفي مثال على حجم الانخفاض، كان سعر جالون البنزين في ولاية نيفادا قبل انتخابات التجديد النصفي أكثر من 5 دولارات، لكنه هبط إلى قرابة 3.8 دولار في الوقت الراهن.

تعد تكلفة الوقود في بعض الأحيان عاملاً حاسماً بالنسبة لبعض الناخبين، حيث أجرت“بلومبرج” استطلاعاً في مايو الماضي، أظهر أن 30% من الناخبين في 7 ولايات متأرجحة رئيسية يعتبرون أسعار بيع الوقود بالتجزئة العامل الاقتصادي الأكثر أهمية بالنسبة لاختيارهم في الانتخابات.

يشير مصطلح الولايات المتأرجحة إلى الولايات التي لا تتبع حزباً سياسياً معيناً في أمريكا، وتكون نتائج الانتخابات فيها متقاربة وغير محسومة لأي من المتنافسين، وتلعب دوراً هاماً في تحديد نتائج الانتخابات.

المصدر:

MENAFN02112024000202011048ID1108843558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث