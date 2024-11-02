هبوط أسعار البنزين في أمريكا المتأرجحة قبل انتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار البنزين بالتجزئة في محطات الولايات المتحدة الأمريكية
المتأرجحة بوتيرة حادة، قبل أيام قليلة على بدء التصويت في انتخابات
الرئاسة.
أوضحت وكالة“بلومبرج” في تقرير استناداً لبيانات منصة AAA، أن أسعار البنزين في محطات ميتشجان، وويسكونسن، ونيفادا، وأريزونا تراجعت بنسبة 20% على الأقل منذ انتخابات التجديد النصفي التي جرت في عام 2022.
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وانخفضت الأسعار في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا 11% و16% على الترتيب، في حين تراجع المتوسط الوطني بنسبة 17% خلال نفس الفترة.
وفي مثال على حجم الانخفاض، كان سعر جالون البنزين في ولاية نيفادا قبل انتخابات التجديد النصفي أكثر من 5 دولارات، لكنه هبط إلى قرابة 3.8 دولار في الوقت الراهن.
تعد تكلفة الوقود في بعض الأحيان عاملاً حاسماً بالنسبة لبعض الناخبين، حيث أجرت“بلومبرج” استطلاعاً في مايو الماضي، أظهر أن 30% من الناخبين في 7 ولايات متأرجحة رئيسية يعتبرون أسعار بيع الوقود بالتجزئة العامل الاقتصادي الأكثر أهمية بالنسبة لاختيارهم في الانتخابات.
يشير مصطلح الولايات المتأرجحة إلى الولايات التي لا تتبع حزباً سياسياً معيناً في أمريكا، وتكون نتائج الانتخابات فيها متقاربة وغير محسومة لأي من المتنافسين، وتلعب دوراً هاماً في تحديد نتائج الانتخابات.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843558
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