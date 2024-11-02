هبوط أسعار البنزين في أمريكا المتأرجحة قبل انتخابات الرئاسة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار البنزين بالتجزئة في محطاتالمتأرجحة بوتيرة حادة، قبل أيام قليلة على بدء التصويت في الرئاسة.

أوضحت وكالة“بلومبرج” في تقرير استناداً لبيانات منصة AAA، أن أسعار البنزين في محطات ميتشجان، وويسكونسن، ونيفادا، وأريزونا تراجعت بنسبة 20% على الأقل منذ انتخابات التجديد النصفي التي جرت في عام 2022.

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وانخفضت الأسعار في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا 11% و16% على الترتيب، في حين تراجع المتوسط الوطني بنسبة 17% خلال نفس الفترة.

وفي مثال على حجم الانخفاض، كان سعر جالون البنزين في ولاية نيفادا قبل انتخابات التجديد النصفي أكثر من 5 دولارات، لكنه هبط إلى قرابة 3.8 دولار في الوقت الراهن.

تعد تكلفة الوقود في بعض الأحيان عاملاً حاسماً بالنسبة لبعض الناخبين، حيث أجرت“بلومبرج” استطلاعاً في مايو الماضي، أظهر أن 30% من الناخبين في 7 ولايات متأرجحة رئيسية يعتبرون أسعار بيع الوقود بالتجزئة العامل الاقتصادي الأكثر أهمية بالنسبة لاختيارهم في الانتخابات.

يشير مصطلح الولايات المتأرجحة إلى الولايات التي لا تتبع حزباً سياسياً معيناً في أمريكا، وتكون نتائج الانتخابات فيها متقاربة وغير محسومة لأي من المتنافسين، وتلعب دوراً هاماً في تحديد نتائج الانتخابات.

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