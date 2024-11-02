خروج 2.2 مليار دولار من صناديق بلاك روك للبيئة في أوروبا بالربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت صناديق“بلاك روك” ذات المسؤولية البيئية والاجتماعية في أوروبا تدفقات سالبة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف خلال الربع الثالث، وسط ضعف أدائها مقارنة بسوق الأسهم.

وبحسب تحليل أجرته“مورنينج ستار” لصالح وكالة“بلومبرج”، سحب المستثمرون في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم 2.2 مليار دولار من الصناديق الأوروبية المتخصصة في القضايا البيئة، وهي المرة الأولى منذ فرض القارة العجوز قواعد الاستثمار البيئي والاجتماعي الخاص بها منذ أكثر من 3 سنوات.

موضوعات“بوينج” تمتنع عن حضور أكبر للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع

ووجد التحليل أن تلك الصناديق واصلت تحقيق أداء دون المستوى، بعائد بلغت نسبته 15% في المتوسط هذا العام، مقارنة بمكاسب 19% لمؤشر الأسهم العالمي (MSCI).

وعلقت“هورتنس بيوي” رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام لدى“مورنينج ستار”:“هذا أمر مفاجئ نظرًا لأن الصناديق المستدامة في“بلاك روك” كانت تتفوق على منافسيها كل ربع سنة تقريبًا لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.

فيما أكد متحدث باسم شركة إدارة الأصول الأمريكية أن التدفقات المستدامة لصناديقها على مستوى العالم كانت إيجابية في الربع الثالث.

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