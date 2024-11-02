خروج 2.2 مليار دولار من صناديق بلاك روك للبيئة في أوروبا بالربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهدت صناديق“بلاك روك” ذات المسؤولية البيئية والاجتماعية في أوروبا تدفقات سالبة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف خلال الربع الثالث، وسط ضعف أدائها مقارنة بسوق الأسهم.
وبحسب تحليل أجرته“مورنينج ستار” لصالح وكالة“بلومبرج”، سحب المستثمرون في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم 2.2 مليار دولار من الصناديق الأوروبية المتخصصة في القضايا البيئة، وهي المرة الأولى منذ فرض القارة العجوز قواعد الاستثمار البيئي والاجتماعي الخاص بها منذ أكثر من 3 سنوات.
موضوعات متعلقة
“بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض
للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع
ووجد التحليل أن تلك الصناديق واصلت تحقيق أداء دون المستوى، بعائد بلغت نسبته 15% في المتوسط هذا العام، مقارنة بمكاسب 19% لمؤشر الأسهم العالمي (MSCI).
وعلقت“هورتنس بيوي” رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام لدى“مورنينج ستار”:“هذا أمر مفاجئ نظرًا لأن الصناديق المستدامة في“بلاك روك” كانت تتفوق على منافسيها كل ربع سنة تقريبًا لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
فيما أكد متحدث باسم شركة إدارة الأصول الأمريكية أن التدفقات المستدامة لصناديقها على مستوى العالم كانت إيجابية في الربع الثالث.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.