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أفضل وأسوأ الأصول العالمية بـ2024.. عائد الفضة الأقوى والنفط الأقل

11/2/2024 4:26:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مرت الأسواق للتو بأحد أصعب الأشهر منذ بداية عام 2024، حيث سجلت جميع الأصول المالية الرئيسية التي يتتبعها“دويتشه بنك” عائدات سالبة خلال شهر أكتوبر، باستثناء الذهب والفضة والنفط.

وعانت الأسهم والسندات في الشهر الذي انتهى الخميس، مع تأثر الأسواق بالمخاوف المحيطة بقرارات السياسة النقدية المتوقعة ومستويات التضخم المرتفعة والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

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وقال البنك الألماني في تحليل نشره الجمعة، إنه خلال هذا الشهر الصعب للأسواق، سجل مؤشر“بلومبرج” للسندات العالمية أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

وسجلت الأسواق عائدات قوية بشكل استثنائي في بقية عام 2024، فيما سجلت غالبية الأصول التي يتتبعها“دويتشه بنك” أداءً إيجابيًا منذ بداية العام.

وكانت الفضة هي الأصل الأفضل أداءً في عام 2024، حيث سجلت عائدًا بنسبة 37% منذ بداية العام الجاري، في سلسلة مكاسب تلقت مزيدًا من الدعم في أكتوبر.

كما حققت استثمارات الذهب ثاني أعلى عائد هذا العام بنسبة 33% في عام 2024 حتى الآن، بعد أن سجلت أيضًا عوائد إيجابية في الشهر الذي انتهى للتو، وجاءت مكاسب المعدنين في ظل الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة.

وحقق مؤشر الأسهم الرئيسي في هونج كونج، هانج سنج، عوائد بنسبة 25% حتى الآن من العام، على الرغم من تسجيله عوائد سالبة في أكتوبر.

فيما حقق مؤشرا“ناسداك” المركب و”إس آند بي 500′′ الأمريكيان مكاسب بلغت 21% منذ بداية هذا العام، بعد أن سجلا أيضًا عوائد سالبة في أكتوبر.

المصدر:

MENAFN02112024000202011048ID1108843556

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