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إكسون موبيل تستبعد تأثر إنتاج النفط الأمريكي بنتيجة انتخابات الرئاسة

11/2/2024 4:26:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون موبيل”، أن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة لن يكون لها تأثير على الأمد القريب أو المتوسط فيما يتعلق بإنتاج النفط.

وقال“وودز” لشبكة“سي إن بي سي” في لقاء الجمعة:“من المؤكد أننا لن نرى تطورًا في إنتاج النفط يعتمد على حدوث تغيير سياسي في الولايات المتحدة، كما لا توجد شركة تبني استراتيجية إنتاجها على أساس الأجندات السياسية”.

موضوعات متعلقة “بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع

يأتي ذلك ردًا على دعوات“دونالد ترامب” إلى إنتاج غير مقيد للنفط والغاز لخفض التضخم في الولايات المتحدة، مختصرًا نهجه الذي سيسلكه في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو بالقول:“احفر يا صغير، احفر”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، أنه لا يوجد قيود على إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الحالي، حيث تم إنتاج مستويات قياسية من النفط والغاز في عهد“جو بايدن”.

وتابع:“الإنتاج في الولايات المتحدة مدفوع بصناعة النفط والغاز التي تستخدم التكنولوجيا بكثافة لتوليد عوائد جيدة للمساهمين”، معترفًا أن هناك بعض القيود في تلقي تصاريح الحفر في مناطق معينة مثل خليج المكسيك.

المصدر:

MENAFN02112024000202011048ID1108843555

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