إكسون موبيل تستبعد تأثر إنتاج النفط الأمريكي بنتيجة انتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون موبيل”، أن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة لن يكون لها تأثير على الأمد القريب أو المتوسط فيما يتعلق بإنتاج النفط.
وقال“وودز” لشبكة“سي إن بي سي” في لقاء الجمعة:“من المؤكد أننا لن نرى تطورًا في إنتاج النفط يعتمد على حدوث تغيير سياسي في الولايات المتحدة، كما لا توجد شركة تبني استراتيجية إنتاجها على أساس الأجندات السياسية”.
موضوعات متعلقة
“بوينج” تمتنع عن حضور أكبر معرض
للطيران في الصين بسبب التكاليف “شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع
يأتي ذلك ردًا على دعوات“دونالد ترامب” إلى إنتاج غير مقيد للنفط والغاز لخفض التضخم في الولايات المتحدة، مختصرًا نهجه الذي سيسلكه في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو بالقول:“احفر يا صغير، احفر”.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، أنه لا يوجد قيود على إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الحالي، حيث تم إنتاج مستويات قياسية من النفط والغاز في عهد“جو بايدن”.
وتابع:“الإنتاج في الولايات المتحدة مدفوع بصناعة النفط والغاز التي تستخدم التكنولوجيا بكثافة لتوليد عوائد جيدة للمساهمين”، معترفًا أن هناك بعض القيود في تلقي تصاريح الحفر في مناطق معينة مثل خليج المكسيك.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.