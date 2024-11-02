جيه بي مورجان يدفع غرامة بقيمة 151 مليون دولار للمستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) وافق“جيه بي مورجان” على دفع غرامة بقيمة 151 مليون دولار للمستثمرين، لتسوية خمس اتهامات منفصلة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أعلنت عنها الخميس.

ووجهت اللجنة الأمريكية خمس تهم إلى المقرض الأمريكي هي؛ الإفصاحات المضللة للمستثمرين، وانتهاك الواجب الائتماني، والانخراط في المعاملات المشتركة المحظورة، والصفقات المحظورة، فضلًا عن الإخفاق في تقديم التوصيات بما يخدم مصلحة العملاء.

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ووافق البنك على دفع 90 مليون دولار لأكثر من 1500 حساب مستثمر، بالإضافة إلى غرامة بقيمة عشرة ملايين دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي ستوزع على المستثمرين.

وبجانب دفع غرامة قدرها 45 مليون دولار، لحل مزاعم مفادها أن وحدة الأوراق المالية التابعة للبنك فشلت في الكشف عن الحافز المالي الذي قد يتلقاه المقرض الأمريكي وبعض مستشاريه الماليين، من خلال التوصية ببرنامج إدارة المحافظ الاستثمارية الخاص به.

وفضلًا عن غرامة صغيرة قدرها 5 ملايين دولار لتسوية دعوى مفادها أن وحدة إدارة الاستثمارات تسببت في معاملات مشتركة محظورة بقيمة 4.3 مليار دولار، بجانب مليون دولار إضافي على نوع آخر من المعاملات المحظورة.

وقالت اللجنة إن وحدة الاستثمار شاركت في 65 صفقة رئيسية محظورة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 8.2 مليار دولار في الفترة الممتدة من يوليو 2019 إلى مارس 2021.

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