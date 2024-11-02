الفيدرالي الأمريكي: تدفق السيولة لـالريبو العكسي تسجل أدنى مستوى منذ 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأت وتيرة ضخ المستثمرين للأموال في آلية إعادة الشراء العكسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أقل من 200 مليار دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2021.
وبحسب بيانات الفيدرالي في نيويورك، ضخ 41 مشاركًا في مزاد للاحتياطي الفيدرالي نحو 155 مليار دولار في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) الجمعة، وهو تراجع عن مستوى قياسي بلغ 2.55 تريليون دولار تم تسجيله في ديسمبر 2022.
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ويأتي ذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة التي يسخدمها البنك الفيدرالي الأمريكي إلى 4.8%، في ظل تداول أسعار الفوائد من مقدمي التمويلات الأخرى عند 4.93%.
وقال جينادي جولدبرج المحلل لدى“تي دي سيكيوريتيز” لوكالة“بلومبرج”:“يشير هذا الانخفاض الحاد إلى أن مستثمري سوق المال لديهم بدائل كثيرة، ويرون أن منتجات التمويل الأخرى جذابة أكثر من آلية الريبو العكسي”.
وتستهدف تسهيلات إعادة الشراء العكسي والتي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي في عام 2013 امتصاص السيولة الفائضة في السوق.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843552
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