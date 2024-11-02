الفيدرالي الأمريكي: تدفق السيولة لـالريبو العكسي تسجل أدنى مستوى منذ 2021

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة ضخ المستثمرين للأموال في آلية إعادة الشراء العكسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أقل من 200 مليار دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

وبحسب بيانات الفيدرالي في نيويورك، ضخ 41 مشاركًا في مزاد للاحتياطي الفيدرالي نحو 155 مليار دولار في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) الجمعة، وهو تراجع عن مستوى قياسي بلغ 2.55 تريليون دولار تم تسجيله في ديسمبر 2022.

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ويأتي ذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة التي يسخدمها البنك الفيدرالي الأمريكي إلى 4.8%، في ظل تداول أسعار الفوائد من مقدمي التمويلات الأخرى عند 4.93%.

وقال جينادي جولدبرج المحلل لدى“تي دي سيكيوريتيز” لوكالة“بلومبرج”:“يشير هذا الانخفاض الحاد إلى أن مستثمري سوق المال لديهم بدائل كثيرة، ويرون أن منتجات التمويل الأخرى جذابة أكثر من آلية الريبو العكسي”.

وتستهدف تسهيلات إعادة الشراء العكسي والتي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي في عام 2013 امتصاص السيولة الفائضة في السوق.

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