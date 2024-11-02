ارتفاع عدد الأثرياء الأمريكيين الراغبين في الهجرة بعد انتخابات الرئاسة

MENAFN - Al-Borsa News) تزايد عدد الأثرياء الأمريكيين الراغبين في مغادرةفي الفترة التي تسبق الرئاسة، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات واجتماعية بغض النظر عن الفائز.

وقال دومينيك فوليك رئيس مجموعة العملاء الخاصين لدى“هينلي آند بارتنرز” والمتخصصة في تقديم المشورة للأثرياء بشأن الهجرة الدولية:“لم نشهد أبدًا طلبًا كما نراه الآن”، حسبما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

موضوعات“شيفرون” تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع صادرات أوكرانيا من الحبوب تقفز 59% خلال أكتوبر

وأشار إلى ارتفاع عدد الأثرياء الأمريكيين الراغبين في الهجرة بنسبة 30% على أساس سنوي، وأنهم أصبحوا الآن أكبر قاعدة عملاء للشركة، ويمثلون في الوقت 20% من إجمالي أعمالها.

ووجد استطلاع أجرته“أرتون كابيتال” – المتخصصة في تقديم المشورة للأثرياء بشأن برامج الهجرة – أن 53% من المليونيرات الأمريكيين يرون أنهم أكثر عرضة لمغادرة الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عمن سيفوز.

مع ارتفاع النسبة بين أصحاب الملايين الأصغر سنًا – الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا – إلى 64%.

ويرى الأثرياء بشكل متزايد أن الحصول على جنسية بلد واحد يشكل مخاطرة شخصية ومالية كبيرة، ويجب تنويع جنسياتهم بنفس القدر من الاهتمام الخاص بتنويع الاستثمارات للتحوط ضد مخاطر تردي الظروف الاجتماعية والمالية للدول.

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