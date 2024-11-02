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صادرات أوكرانيا من الحبوب تقفز 59% خلال أكتوبر

11/2/2024 4:26:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب لشهر أكتوبر قفزت 58.6% إلى 3.95 مليون طن ارتفاعا من 2.49 مليون على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة شحنات الذرة والشعير والقمح.

وتضمن ذلك الرقم 1.64 مليون طن من القمح، و1.92 مليون من الذرة و376 ألفا من الشعير، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

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وذكرت الوزارة، أن صادرات الحبوب في الموسم 2024-2025 الممتد من يوليو إلى يونيو بلغت 14.4 مليون طن حتى أول نوفمبر، ارتفاعا من نحو 9.2 مليون قبل عام.

وتضمن إجمالي الصادرات 7.7 مليون طن من القمح، و4.7 مليون من الذرة، و1.7 مليون من الشعير.

واتفقت الحكومة الأوكراني ونقابات المزارعين على وضع حد لصادرات القمح في موسم 2024-2025 عند 16.2 مليون طن للإبقاء على إمدادات كافية للسوق المحلية.

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