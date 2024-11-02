أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا لتقترب من الاستقرار خلال أكتوبر، بعد ارتفاعها القوي في سبتمبر، ما يشير إلى أن سوق العقارات فيتفقد زخمها.

وحسب بيانات مقرض الرهن العقاري“نيشن وايد”، نمت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.1% في أكتوبر على أساس شهري، بعدما ارتفعت 0.6% في سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.3%، ليصل متوسط الأسعار إلى 265.738 ألف إسترليني (342.71 ألف دولار).

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وهو ما يجعل الأسعار أعلى 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي -بعدما زادت 3.2% في سبتمبر- لكنها لا تزال دون أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في صيف 2022.

وذكر روبرت جاردنر كبير خبراء الاقتصاد لدى“نيشن وايد” حسبما نقلت“الجارديان”: نشاط السوق لا يزال مرنًا، وتقترب موافقات الرهن العقاري من مستويات ما قبل الوباء، على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بصورة كبيرة.

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