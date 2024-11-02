أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأت وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا لتقترب من الاستقرار خلال أكتوبر، بعد ارتفاعها القوي في سبتمبر، ما يشير إلى أن سوق العقارات في البلاد
تفقد زخمها.
وحسب بيانات مقرض الرهن العقاري“نيشن وايد”، نمت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.1% في أكتوبر على أساس شهري، بعدما ارتفعت 0.6% في سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.3%، ليصل متوسط الأسعار إلى 265.738 ألف إسترليني (342.71 ألف دولار).
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وهو ما يجعل الأسعار أعلى 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي -بعدما زادت 3.2% في سبتمبر- لكنها لا تزال دون أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في صيف 2022.
وذكر روبرت جاردنر كبير خبراء الاقتصاد لدى“نيشن وايد” حسبما نقلت“الجارديان”: نشاط السوق لا يزال مرنًا، وتقترب موافقات الرهن العقاري من مستويات ما قبل الوباء، على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بصورة كبيرة.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843549
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