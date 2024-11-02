شيفرون تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت“شيفرون” نتائج أعمال فصلية أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط، وأعادت كاش بقيمة قياسية للمساهمين.
وانخفض صافي دخل شركة النفط بنسبة 31% إلى 4.49 مليار دولار أو 2.48 دولار للسهم، لكن عند تعديله وفقًا لآثار تغيرات سعر الصرف، فإنه يصل إلى 2.51 دولار للسهم مقارنة مع 2.43 دولار متوقعة.
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ووصل الإيرادات إلى 50.67 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 48.99 مليار دولار، لكنها منخفضة 6% عن الإيرادات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأنتجت“شيفرون” 3.36 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في الربع الثالث، بزيادة 7% عن نفس الفترة من عام 2023، بدعم من الإنتاج القياسي في الحوض البرمي.
وأعادت الشركة 7.7 مليار دولار للمساهمين خلال الربع الثالث، بما يشمل 4.7 مليار دولار في صورة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات نقدية بقيمة 2.9 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843548
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