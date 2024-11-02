شيفرون تسجل إيرادات أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت“شيفرون” نتائج أعمال فصلية أعلى من المتوقع بدعم من زيادة إنتاج النفط، وأعادت كاش بقيمة قياسية للمساهمين.

وانخفض صافي شركة النفط بنسبة 31% إلى 4.49 مليار دولار أو 2.48 دولار للسهم، لكن عند تعديله وفقًا لآثار تغيرات سعر الصرف، فإنه يصل إلى 2.51 دولار للسهم مقارنة مع 2.43 دولار متوقعة.

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ووصل الإيرادات إلى 50.67 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 48.99 مليار دولار، لكنها منخفضة 6% عن الإيرادات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأنتجت“شيفرون” 3.36 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في الربع الثالث، بزيادة 7% عن نفس الفترة من عام 2023، بدعم من الإنتاج القياسي في الحوض البرمي.

وأعادت الشركة 7.7 مليار دولار للمساهمين خلال الربع الثالث، بما يشمل 4.7 مليار دولار في صورة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات نقدية بقيمة 2.9 مليار دولار.

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