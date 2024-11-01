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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول إيران لمدة عام إضافي

11/1/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة حول إيران منذ العام 1979 لمدة عام إضافي ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
وأوضح بايدن في رسالة إلى الكونغرس أن حالة الطوارئ المعلنة حول إيران في "14 نوفمبر 1979 ستبقى سارية بعد 14 نوفمبر 2024" لمدة عام كامل.
وأشار بايدن إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران "لم يتم تطبيعها بعد وما زالت عملية تنفيذ الاتفاقيات مع إيران المؤرخة في 19 يناير 1981 مستمرة ولذلك فقد قررت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12170 فيما يتعلق بإيران".
وأعلن البيت الأبيض في عام 1979 "حالة طوارئ وطنية حول إيران واتخذ خطوات ذات صلة وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب الوضع في إيران". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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