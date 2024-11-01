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الدوري الفرنسي .. (انجيه) يهزم (موناكو) بهدف نظيف

11/1/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- حقق فريق (انجيه) فوزا ثمينا على مضيفه (موناكو) بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد (لويس الثاني) ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط جان يوديس أهولو في الدقيقة ال29 بعد تمريرة حاسمة من اللاعب جيم ألفينيا ورغم محاولات الفريقين لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني إلا أن النتيجة بقيت على حالها.
وبهذا الفوز رفع (انجيه) رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز ال14 في جدول الترتيب وفي المقابل تجمد رصيد (موناكو) عند 20 نقطة ليبقى في المركز الثاني. (النهاية)

م ع / ح م ف




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