الدوري الفرنسي .. (انجيه) يهزم (موناكو) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 1 - 11 (كونا) -- حقق فريق (انجيه) فوزا ثمينا على مضيفه (موناكو) بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد (لويس الثاني) ضمن الجولة العاشرة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب
الوسط جان يوديس أهولو في الدقيقة ال29 بعد تمريرة حاسمة من اللاعب جيم ألفينيا ورغم محاولات الفريقين لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني إلا أن النتيجة بقيت على حالها.
وبهذا الفوز رفع (انجيه) رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز ال14 في جدول الترتيب وفي المقابل تجمد رصيد (موناكو) عند 20 نقطة ليبقى في المركز الثاني. (النهاية)
م ع / ح م ف
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