الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ديربي (الهلال) و(النصر)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 1 - 11 (كونا) -- تعادل فريق (الهلال) مع مضيفه (النصر) بنتيجة هدف لمثله وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ومنذ بداية المباراة لعب (النصر) مهاجما ليحرز هدف التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا لينتهي الشوط الأول بتقدم (النصر).
وفي الشوط الثاني استطاع (الهلال) العودة للمباراة بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 77 لينتهي الديربي بتعادل الفريقين.
وكان (الهلال) قد أنهى الموسم الماضي الذي توج بطل له بدون أي هزيمة طوال 30 جولة من الموسم وبتعادله اليوم يكون قد رفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن (الاتحاد) صاحب المركز الثاني بينما رفع (النصر) رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث. (النهاية)
ع ش / م م ج
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