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الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ديربي (الهلال) و(النصر)

11/1/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 11 (كونا) -- تعادل فريق (الهلال) مع مضيفه (النصر) بنتيجة هدف لمثله وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ومنذ بداية المباراة لعب (النصر) مهاجما ليحرز هدف التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا لينتهي الشوط الأول بتقدم (النصر).
وفي الشوط الثاني استطاع (الهلال) العودة للمباراة بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 77 لينتهي الديربي بتعادل الفريقين.
وكان (الهلال) قد أنهى الموسم الماضي الذي توج بطل له بدون أي هزيمة طوال 30 جولة من الموسم وبتعادله اليوم يكون قد رفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن (الاتحاد) صاحب المركز الثاني بينما رفع (النصر) رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث. (النهاية)

ع ش / م م ج




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