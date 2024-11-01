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وزير خارجية مصر: هجمات الحوثيين على السفن التجارية كبدتنا خسائر بنحو 6 مليارات دولار

11/1/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 11 (كونا)-- قال وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو ستة مليارات دولار أمريكي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير عبد العاطي مع سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز الذي يزور مصر حاليا.
وفي هذا الاطار استعرض الوزير عبد العاطي تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية مبينا أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو ستة مليارات دولار.
وأشار إلى ما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر لاسيما في ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.
ووفق البيان رحب عبد العاطي خلال اللقاء بزيارة المسؤول الأممي الي مصر والتي تعد الأولي له منذ توليه مهام منصبه مؤكدا اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية مشددا على أن بلاده سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقا من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.
كما أعرب عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة (الإسكندرية) خلال الأشهر المقبلة مشيرا إلى أن استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به إلى آفاق أرحب. (النهاية)

ا س م / م م ج




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