وزير خارجية مصر: هجمات الحوثيين على السفن التجارية كبدتنا خسائر بنحو 6 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 1 - 11 (كونا)-- قال وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو ستة مليارات دولار أمريكي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير عبد العاطي مع سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز الذي يزور مصر حاليا.
وفي هذا الاطار استعرض الوزير عبد العاطي تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية مبينا أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو ستة مليارات دولار.
وأشار إلى ما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر لاسيما في ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.
ووفق البيان رحب عبد العاطي خلال اللقاء بزيارة المسؤول الأممي الي مصر والتي تعد الأولي له منذ توليه مهام منصبه مؤكدا اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية مشددا على أن بلاده سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقا من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.
كما أعرب عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة (الإسكندرية) خلال الأشهر المقبلة مشيرا إلى أن استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به إلى آفاق أرحب. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN01112024000071011013ID1108843306
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