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لبنان: 52 قتيلا و72 جريحا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة (البقاع)

11/1/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 1 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة أن 52 شخصا قتلوا واصيب 72 آخرون بغارات الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (بعلبك - الهرمل) في البقاع في حصيلة محدثة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن أربعة أشخاص قتلوا بغارة جديدة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (العلاق) في منطقة البقاع.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على عدد من المباني في مدينة (صور) ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي التابع للاحتلال شن غارتين متتاليتين على مبنى (غندور) في مدينة النبطية ما ادى الى سقوط سبعة جرحى وتدمير المبنى المؤلف من سبعة طوابق وأضرار كبيرة في المباني المجاورة.
وذكرت ان الطيران الحربي نفذ غارات عنيفة على مدينة (بنت جبيل) وبلدات (دبين وكفرمان ومزرعه مشرف) جنوبي لبنان وبلدات (سحمر ويحمر والسعيدة) في البقاع.
وأعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير له في وقت سابق اليوم إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 30 قتيلا و183 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2897 قتيلا و13150 جريحا.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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