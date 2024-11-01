لبنان: 52 قتيلا و72 جريحا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة (البقاع)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 1 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة أن 52 شخصا قتلوا واصيب 72 آخرون بغارات الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (بعلبك - الهرمل) في البقاع في حصيلة محدثة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن أربعة أشخاص قتلوا بغارة جديدة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (العلاق) في منطقة البقاع.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على عدد من المباني في مدينة (صور) ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي التابع للاحتلال شن غارتين متتاليتين على مبنى (غندور) في مدينة النبطية ما ادى الى سقوط سبعة جرحى وتدمير المبنى المؤلف من سبعة طوابق وأضرار كبيرة في المباني المجاورة.
وذكرت ان الطيران الحربي نفذ غارات عنيفة على مدينة (بنت جبيل) وبلدات (دبين وكفرمان ومزرعه مشرف) جنوبي لبنان وبلدات (سحمر ويحمر والسعيدة) في البقاع.
وأعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير له في وقت سابق اليوم إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 30 قتيلا و183 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2897 قتيلا و13150 جريحا.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
MENAFN01112024000071011013ID1108843305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.