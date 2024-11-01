واشنطن تقدم 7ر26 مليون دولار لتعزيز جهود صندوق التمويل العالمي في دعم قطاع الصحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 1 - 11 (كونا) -– أعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت من خلالها 7ر26 مليون دولار لصندوق التمويل العالمي التابع للبنك الدولي للمساهمة في جهود الصندوق متعدد الاطراف لدعم العاملين الصحيين وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.
وقالت الوكالة في بيان إن التمويل الإضافي "سيعزز الجهود الوطنية والعالمية لزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وقوى العمل الصحية الصلبة والمستجيبة والمستدامة".
وأشارت إلى أن الدعم يرفع قيمة المساهمة الأمريكية في صندوق التمويل العالمي إلى "أكثر من 30 مليون دولار منذ عام 2023" لافة الى أن الصندوق "تعهد بأكثر من 4ر1 مليار دولار من صندوق ائتمانه متعدد المانحين بالارتباط مع 11 مليار دولار من تمويل البنك الدولي".
وأكدت أن "هذه الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق التمويل العالمي من شأنها أن تعزز قدرة الحكومات على الاستفادة من الدعم عبر الشركاء ومواءمة الاستثمارات حول الأولويات الوطنية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية".
ويعرف صندوق التمويل العالمي نفسه على موقعه بأنه شراكة تقودها دول متعددة حول العالم ويستضيفها البنك الدولي بهدف مكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال تعزيز صحة وحقوق النساء والأطفال والمراهقين.
ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك من خلال دعم الدول لتعزيز نظمها الصحية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية من خلال وضع خطط تضع تلك الأهداف كأولوية وإصلاح السياسات والتمويل المتوافق بين القطاعين العام والخاص. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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