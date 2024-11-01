Saturday, 02 November 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تقدم 7ر26 مليون دولار لتعزيز جهود صندوق التمويل العالمي في دعم قطاع الصحة

11/1/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -– أعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت من خلالها 7ر26 مليون دولار لصندوق التمويل العالمي التابع للبنك الدولي للمساهمة في جهود الصندوق متعدد الاطراف لدعم العاملين الصحيين وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.
وقالت الوكالة في بيان إن التمويل الإضافي "سيعزز الجهود الوطنية والعالمية لزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وقوى العمل الصحية الصلبة والمستجيبة والمستدامة".
وأشارت إلى أن الدعم يرفع قيمة المساهمة الأمريكية في صندوق التمويل العالمي إلى "أكثر من 30 مليون دولار منذ عام 2023" لافة الى أن الصندوق "تعهد بأكثر من 4ر1 مليار دولار من صندوق ائتمانه متعدد المانحين بالارتباط مع 11 مليار دولار من تمويل البنك الدولي".
وأكدت أن "هذه الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق التمويل العالمي من شأنها أن تعزز قدرة الحكومات على الاستفادة من الدعم عبر الشركاء ومواءمة الاستثمارات حول الأولويات الوطنية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية".
ويعرف صندوق التمويل العالمي نفسه على موقعه بأنه شراكة تقودها دول متعددة حول العالم ويستضيفها البنك الدولي بهدف مكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال تعزيز صحة وحقوق النساء والأطفال والمراهقين.
ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك من خلال دعم الدول لتعزيز نظمها الصحية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية من خلال وضع خطط تضع تلك الأهداف كأولوية وإصلاح السياسات والتمويل المتوافق بين القطاعين العام والخاص. (النهاية)

ر س ر / ر ج



MENAFN01112024000071011013ID1108843304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث