منتخب الكويت للتايكواندو يحرز عدة ميداليات في بطولة قطر الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 1 - 11 (كونا) -- أحرز منتخب الكويت للتايكوندو اليوم الجمعة عددا من الميداليات في بطولة قطر الدولية المفتوحة للعبة.
وفي هذا السياق فازت طبية المغربي بميدالية فضية في فئة الزهرات الناشئات وزن 27 كيلوغراما فيما فازت مسك السالم بنفس الميدالية بفئة الناشئات وزن 59 كيلوغراما.
كما أحرزت غلا العساف ميدالية برونزية في وزن 59 كيلوغراما ومثلها الحوراء حبيب في وزن 25 كيلوغراما.
اما في فئة الاشبال ذكور فأحرز وليد المطيري ذهبية وزن 49 كيلوغراما فيما أحرز مصعب المسعود برونزية وزن 49 كيلوغراما ونوح عبداللطيف برونزية وزن 41 كيلوغراما وراكان العجمي برونزية وزن 53 كيلوغراما.
وكان منتخب الكويت للتايكوندو بفئة الفتيات حقق أمس الخميس ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار بطولة قطر الدولية المفتوحة كانت من نصيب شهد العجمي في وزن 42 كيلوغراما وحوراء الدمخي في وزن 49 كيلوغراما.
وانطلقت أمس الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بالعاصمة الدوحة وتستمر حتى يوم غد السبت بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة يتوزعون على 4 فئات ويمثلون 40 دولة. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN01112024000071011013ID1108843303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.