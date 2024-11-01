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منتخب الكويت للتايكواندو يحرز عدة ميداليات في بطولة قطر الدولية

11/1/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 11 (كونا) -- أحرز منتخب الكويت للتايكوندو اليوم الجمعة عددا من الميداليات في بطولة قطر الدولية المفتوحة للعبة.
وفي هذا السياق فازت طبية المغربي بميدالية فضية في فئة الزهرات الناشئات وزن 27 كيلوغراما فيما فازت مسك السالم بنفس الميدالية بفئة الناشئات وزن 59 كيلوغراما.
كما أحرزت غلا العساف ميدالية برونزية في وزن 59 كيلوغراما ومثلها الحوراء حبيب في وزن 25 كيلوغراما.
اما في فئة الاشبال ذكور فأحرز وليد المطيري ذهبية وزن 49 كيلوغراما فيما أحرز مصعب المسعود برونزية وزن 49 كيلوغراما ونوح عبداللطيف برونزية وزن 41 كيلوغراما وراكان العجمي برونزية وزن 53 كيلوغراما.
وكان منتخب الكويت للتايكوندو بفئة الفتيات حقق أمس الخميس ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار بطولة قطر الدولية المفتوحة كانت من نصيب شهد العجمي في وزن 42 كيلوغراما وحوراء الدمخي في وزن 49 كيلوغراما.
وانطلقت أمس الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بالعاصمة الدوحة وتستمر حتى يوم غد السبت بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة يتوزعون على 4 فئات ويمثلون 40 دولة. (النهاية)

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