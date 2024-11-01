أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 1 - 11 (كونا) -- جدد حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة في تركيا دعوته لإجراء انتخابات
رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد.
وطالب زعيم الحزب أوزغور أوزيل في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا مشيرا إلى "ضرورة منح الشعب التركي فرصة للتعبير عن رأيه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد" حسب تعبيره.
وقال أوزيل إن الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على العائلات ذات الدخل
المحدود "كلها أمور تتطلب اتخاذ قرارات جريئة تضع مصلحة الشعب أولا" معتبرا أن الانتخابات المبكرة التي يدعو إليها "ستشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات والاتجاهات الحالية ما يتيح للشعب التركي اختيار قيادته على أساس معطيات الواقع الراهن".
وأضاف أنه لن يكون مرشحا لانتخابات الرئاسة المقبلة وأنه لن يختار ويحدد لوحده مرشح المعارضة التركية لتلك الانتخابات قائلا إن حزبه جاهز للانتخابات اعتبارا من اليوم وإنه سيحقق أوسع توافق في الآراء بشأن الترشيح وتحديد المرشح للرئاسة. (النهاية)
ط ا / ر ج
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