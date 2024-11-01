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أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

11/1/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 1 - 11 (كونا) -- جدد حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة في تركيا دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد.
وطالب زعيم الحزب أوزغور أوزيل في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا مشيرا إلى "ضرورة منح الشعب التركي فرصة للتعبير عن رأيه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد" حسب تعبيره.
وقال أوزيل إن الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على العائلات ذات الدخل المحدود "كلها أمور تتطلب اتخاذ قرارات جريئة تضع مصلحة الشعب أولا" معتبرا أن الانتخابات المبكرة التي يدعو إليها "ستشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات والاتجاهات الحالية ما يتيح للشعب التركي اختيار قيادته على أساس معطيات الواقع الراهن".
وأضاف أنه لن يكون مرشحا لانتخابات الرئاسة المقبلة وأنه لن يختار ويحدد لوحده مرشح المعارضة التركية لتلك الانتخابات قائلا إن حزبه جاهز للانتخابات اعتبارا من اليوم وإنه سيحقق أوسع توافق في الآراء بشأن الترشيح وتحديد المرشح للرئاسة. (النهاية)

ط ا / ر ج



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