موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن 55 فلسطينيا سقطوا ضحايا وأصيب 186 آخرون في ثلاث مجازر جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات ال24 الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 43259 قتيلا و101827 جريحا.

بيروت - لبنان يعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2897 قتيلا و13150 جريحا من بينهم 30 قتيلا و183 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية.

القاهرة - الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي يقول إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو ستة مليارات دولار أمريكي.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن السلطات رفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت إسبانيا إلى 202 قتيل في الوقت الذي يستمر البحث عن عشرات المفقودين.

إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون بتفجير قرب مستشفى حكومي في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان. (النهاية) ر ج