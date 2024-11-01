موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن 55 فلسطينيا سقطوا ضحايا وأصيب 186 آخرون في ثلاث مجازر جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات ال24 الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 43259 قتيلا و101827 جريحا.
بيروت - لبنان يعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2897 قتيلا و13150 جريحا من بينهم 30 قتيلا و183 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية.
القاهرة - وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي يقول إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر (باب المندب) وجنوب البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو ستة مليارات دولار أمريكي.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن السلطات رفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت إسبانيا إلى 202 قتيل في الوقت الذي يستمر البحث عن عشرات المفقودين.
إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون بتفجير قرب مستشفى حكومي في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان. (النهاية) ر ج
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