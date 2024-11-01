منتخب الطائرة يلاقي الكويت في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - يتطلع المنتخب الوطني للرجال إلى انطلاقة قوية، عندما يلاقي المنتخب الكويتي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للكرة الطائرة التي تقام في البحرين بمشاركة 10 منتخبات.
وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري عند الساعة السادسة والنصف على الصالة ذاتها، علما بأن منافسات البطولة تستمر حتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري: "صحيح أننا نبني منتخبا شابا لا يتجاوز معدل أعمار لاعبيه على 22 عاما، وانطلقنا في تجهيزهم قبل فترة قليلة، إلا أننا نمزج بين ضرورة المشاركة وفق أجندة الاتحاد المعروف بتميزه في تنفيذ خطط الاتحادات التي ينتمي إليها عربيا وإقليميا، والحضور المشرف، حيث نملك لاعبين أصحاب إمكانات فنية لافتة".
وأضاف: "اتفقنا على الخطوط العريضة في اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، من خلال بناء منتخب قوي جله من الشباب، تتوفر له كل سبل الدعم والرعاية، ليكون قادرا على الإنجاز، لذا نسعى إلى إيجاد قاعدة قوية، تنطلق من الخامات الشبابية وتحضيرها وفق الأساليب العصرية، بنظرة مستقبلية بعيدة المدى".
وتابع الحصري: "اخترنا لاعبين بمعدل أعمار فتي، ونمر في فترة الإحلال والتجديد، الذي نقر بأنه يحتاج إلى الوقت والصبر، لكن البطولة العرية نقطة الانطلاق، واخترنا عددا محدودا من اللاعبين أصحاب الخبرة، والقريبين بمعدل أعمارهم إلى حد كبير من المواهب الشابة، والقادرين على العطاء بدنيا وفنيا".
وبين الحصري، أن البطولة العربية جاءت في فترة الاعداد، والمشاركة فيها هدفها الاستفادة في النواحي الفنية والتكتيكية، مؤكدا ثقته باللاعبين رقم قصر فترة التحضير، حيث تم خلال معسكر داخلي ترتيب الأوراق وتوجيه أنظار اللاعبين إلى المنافسات العربية، خصوصا في ظل ابتعاد منتخب الرجال لفترة طويلة عن المشاركات الخارجية.
وأردف: "تأكيد حضور الطائرة الأردنية يلازمنا في هذه البطولة، ولكن لكي تستطيع المنافسة بقصد الإنجاز، يجب أن تصعد سلم الطموحات من الأسفل، لذا كانت المشاركة في البطولة العربية، نقطة انطلاق للاعبين المختارين بعد مشاركتهم أنديتهم في الدوري الممتاز، حيث لفت انتباهي قدرات المدربين الأردنيين، واختياراتهم للاعبيهم في توليفات فرقهم، وفق رؤية فنية ثاقبة واختيار دقيق للخامات، ما سهل علي الكثير في مهمتي".
وأكد الحصري على اتباعه سياسة فنية بلا توافق مع سياسة اتحاد اللعبة، مضيفا أنه سيوسع قاعدة اختيار عناصر المنتخب الوطني لاحقا، من خلال تواصل وترابط العمل الفني مع منتخبات الشباب والناشئين، واسترسل: "سنقوم بتسمية منتخب رديف من مواليد 2009-2010، إلى جانب اختياراتنا في المنتخب الأول، وسنوحد البرامج التدريبية، بحيث تكون لنا مساحة للاختيار عند تسمية 14 لاعبا في تشكيلة المنتخب الأول، قبل أي استحقاق عربي أو إقليمي أو قاري مقبل".
وتؤكد لقاءات الأندية المحلية مع نظيراتها الكويتية، خلال منافسات البطولات العربية والإقليمية بالفترة الماضية، ولقاءات منتخبات الفئات العمرية مع نظيراتها الكويتية، اقتراب المستوى الفني إلى حد ما بين الجانبين، وتكافؤ فرص الفوز بين الفريقين، لكن المنتخب الكويتي يتميز بطول مدة تجهيزه، وخوضه المعسكرات التدريبية، وعدم انقطاع مشاركاته الخارجية.
وعمل الحصري ومساعده وليد العسود، خلال التمرين الذي أقيم أمس، على تحديد تشكيلته الرئيسة لهذه المباراة، من خلال اختياراته التي ضمت 14 لاعبا لهذه البطولة وهم عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابدة، محمود النقيب، مهند جروان، إياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبد العظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر.
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