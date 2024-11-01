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منتخب الطائرة يلاقي الكويت في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

11/1/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يتطلع المنتخب الوطني للرجال إلى انطلاقة قوية، عندما يلاقي المنتخب الكويتي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للكرة الطائرة التي تقام في البحرين بمشاركة 10 منتخبات.
وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري عند الساعة السادسة والنصف على الصالة ذاتها، علما بأن منافسات البطولة تستمر حتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري: "صحيح أننا نبني منتخبا شابا لا يتجاوز معدل أعمار لاعبيه على 22 عاما، وانطلقنا في تجهيزهم قبل فترة قليلة، إلا أننا نمزج بين ضرورة المشاركة وفق أجندة الاتحاد المعروف بتميزه في تنفيذ خطط الاتحادات التي ينتمي إليها عربيا وإقليميا، والحضور المشرف، حيث نملك لاعبين أصحاب إمكانات فنية لافتة".
وأضاف: "اتفقنا على الخطوط العريضة في اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، من خلال بناء منتخب قوي جله من الشباب، تتوفر له كل سبل الدعم والرعاية، ليكون قادرا على الإنجاز، لذا نسعى إلى إيجاد قاعدة قوية، تنطلق من الخامات الشبابية وتحضيرها وفق الأساليب العصرية، بنظرة مستقبلية بعيدة المدى".
وتابع الحصري: "اخترنا لاعبين بمعدل أعمار فتي، ونمر في فترة الإحلال والتجديد، الذي نقر بأنه يحتاج إلى الوقت والصبر، لكن البطولة العرية نقطة الانطلاق، واخترنا عددا محدودا من اللاعبين أصحاب الخبرة، والقريبين بمعدل أعمارهم إلى حد كبير من المواهب الشابة، والقادرين على العطاء بدنيا وفنيا".
وبين الحصري، أن البطولة العربية جاءت في فترة الاعداد، والمشاركة فيها هدفها الاستفادة في النواحي الفنية والتكتيكية، مؤكدا ثقته باللاعبين رقم قصر فترة التحضير، حيث تم خلال معسكر داخلي ترتيب الأوراق وتوجيه أنظار اللاعبين إلى المنافسات العربية، خصوصا في ظل ابتعاد منتخب الرجال لفترة طويلة عن المشاركات الخارجية.
وأردف: "تأكيد حضور الطائرة الأردنية يلازمنا في هذه البطولة، ولكن لكي تستطيع المنافسة بقصد الإنجاز، يجب أن تصعد سلم الطموحات من الأسفل، لذا كانت المشاركة في البطولة العربية، نقطة انطلاق للاعبين المختارين بعد مشاركتهم أنديتهم في الدوري الممتاز، حيث لفت انتباهي قدرات المدربين الأردنيين، واختياراتهم للاعبيهم في توليفات فرقهم، وفق رؤية فنية ثاقبة واختيار دقيق للخامات، ما سهل علي الكثير في مهمتي".
وأكد الحصري على اتباعه سياسة فنية بلا توافق مع سياسة اتحاد اللعبة، مضيفا أنه سيوسع قاعدة اختيار عناصر المنتخب الوطني لاحقا، من خلال تواصل وترابط العمل الفني مع منتخبات الشباب والناشئين، واسترسل: "سنقوم بتسمية منتخب رديف من مواليد 2009-2010، إلى جانب اختياراتنا في المنتخب الأول، وسنوحد البرامج التدريبية، بحيث تكون لنا مساحة للاختيار عند تسمية 14 لاعبا في تشكيلة المنتخب الأول، قبل أي استحقاق عربي أو إقليمي أو قاري مقبل".
وتؤكد لقاءات الأندية المحلية مع نظيراتها الكويتية، خلال منافسات البطولات العربية والإقليمية بالفترة الماضية، ولقاءات منتخبات الفئات العمرية مع نظيراتها الكويتية، اقتراب المستوى الفني إلى حد ما بين الجانبين، وتكافؤ فرص الفوز بين الفريقين، لكن المنتخب الكويتي يتميز بطول مدة تجهيزه، وخوضه المعسكرات التدريبية، وعدم انقطاع مشاركاته الخارجية.
وعمل الحصري ومساعده وليد العسود، خلال التمرين الذي أقيم أمس، على تحديد تشكيلته الرئيسة لهذه المباراة، من خلال اختياراته التي ضمت 14 لاعبا لهذه البطولة وهم عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابدة، محمود النقيب، مهند جروان، إياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبد العظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر.

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