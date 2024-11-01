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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شباب العقبة وشباب الأردن

11/1/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- سيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة شباب العقبة وضيفه شباب الأردن، و التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
 وَافتتح شباب العقبة التسجيل عند طريق لاعبه محمد هاشم عند الدقيقة 12، وأدرك اللاعب عبد المالك مفتاحي هدف التعادل لشباب الأردن عند الدقيقة 69.
ويبقى شباب الأردن بالمركز السادس رافعا رصيده إلى 11نقطة، وشباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 4نقاط.
وتتواصل منافسات الأسبوع غداً السبت بإقامة مواجهتين حيث يلتقي الجزيرة مع الأهلي على ستاد البترا في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساءا، فيما يستقبل الرمثا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، نظيره الفيصلي عند الساعة السابعة وخمسة وأربعون مساء.

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