التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شباب العقبة وشباب الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- سيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة شباب العقبة وضيفه شباب الأردن، و التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وَافتتح شباب العقبة التسجيل عند طريق لاعبه محمد هاشم عند الدقيقة 12، وأدرك اللاعب عبد المالك مفتاحي هدف التعادل لشباب الأردن عند الدقيقة 69.
ويبقى شباب الأردن بالمركز السادس رافعا رصيده إلى 11نقطة، وشباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 4نقاط.
وتتواصل منافسات الأسبوع غداً السبت بإقامة مواجهتين حيث يلتقي الجزيرة مع الأهلي على ستاد البترا في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساءا، فيما يستقبل الرمثا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، نظيره الفيصلي عند الساعة السابعة وخمسة وأربعون مساء.
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