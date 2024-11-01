الأمير فيصل بن الحسين يشارك باجتماع الجمعية العمومية الـ27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ 27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC) والذي استضافته مدينة كاشكايش البرتغالية خلال الفترة من 30 تشرين الأول وحتى الأول من تشرين الثاني الحالي.



ويشغل سمو الأمير فيصل بن الحسين منصب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.

وأقيم الاجتماع بمشاركة أكثر من 850 مندوباً من 200 لجنة أولمبية وطنية بالإضافة إلى ممثلين من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية.

وشهد الاجتماع الكشف عن قائمة الأعمال والنشاطات التي نفذها الاتحاد خلال عامي 2022 و2023 إلى جانب استعراض التقرير المالي للاتحاد خلال الفترة ذاتها.

كما تخلل الاجتماع استعراض الأحداث الرياضية الكبرى وسير العمل من قِبل المدن المستضيفة من بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026 وغيرها من البطولات المدرجة على أجندة اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان سمو الأمير فيصل قد حضر يوم الإثنين الماضي الاجتماع الـ 90 للمجلس التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.

كما أكد المجلس التنفيذي اختيار هونج كونج، الصين، كمضيف للجمعية العامة المقبلة في عام 2026.

وفي السياق ذاته شارك سمو الأمير فيصل كمتحدث في جلسة عن الحماية في الرياضة عقدها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية بالتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

ووفرت هذه الجلسات فرصة للجان الأولمبية الوطنية لتبادل المعرفة في موضوعات عدة من ضمنها البرنامج الأولمبي والحماية في الرياضة وأجندة الذكاء الاصطناعي الأولمبي.