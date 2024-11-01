الأمير فيصل بن الحسين يشارك باجتماع الجمعية العمومية الـ27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ 27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC) والذي استضافته مدينة كاشكايش البرتغالية خلال الفترة من 30 تشرين الأول وحتى الأول من تشرين الثاني الحالي.
ويشغل سمو الأمير فيصل بن الحسين منصب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
وأقيم الاجتماع بمشاركة أكثر من 850 مندوباً من 200 لجنة أولمبية وطنية بالإضافة إلى ممثلين من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية.
وشهد الاجتماع الكشف عن قائمة الأعمال والنشاطات التي نفذها الاتحاد خلال عامي 2022 و2023 إلى جانب استعراض التقرير المالي للاتحاد خلال الفترة ذاتها.
كما تخلل الاجتماع استعراض الأحداث الرياضية الكبرى وسير العمل من قِبل المدن المستضيفة من بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026 وغيرها من البطولات المدرجة على أجندة اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان سمو الأمير فيصل قد حضر يوم الإثنين الماضي الاجتماع الـ 90 للمجلس التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
كما أكد المجلس التنفيذي اختيار هونج كونج، الصين، كمضيف للجمعية العامة المقبلة في عام 2026.
وفي السياق ذاته شارك سمو الأمير فيصل كمتحدث في جلسة عن الحماية في الرياضة عقدها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية بالتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
ووفرت هذه الجلسات فرصة للجان الأولمبية الوطنية لتبادل المعرفة في موضوعات عدة من ضمنها البرنامج الأولمبي والحماية في الرياضة وأجندة الذكاء الاصطناعي الأولمبي.
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