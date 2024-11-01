فرحة سابقة لأوانها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
بقلم: جاكي خوجي
1/11/2024
من لم يرَ بيان وزير
الدفاع يوآف غالنت فوت استعراضا لامعا لحديث متبجح من النوع الذي يفهمه حزب الله جيدا. قبل بضع ساعات من ذلك، كانت قيادة حزب الله أعلنت عن نعيم قاسم كبديل عن حسن نصر الله. لم يتح غالنت للأمين العام الجديد ولا يوم رحمة واحدا. في تغريدة على "إكس" أرفقت بها صورة قاسم، كتب فيها وزير الدفاع بالعربية وبالإنجليزية: "التعيين مؤقت، العد التنازلي بدأ".
لا يوجد ما هو أوضح من هذه الصيغة كي ترسل إلى بيروت رسالة تقول إن قاسم هو من ناحية إسرائيل ليس فقط هدفا مشروعا، بل وأيضا هو الهدف التالي. وفي الغداة ألقى قاسم خطابه الأول في منصبه. بعد نصف ساعة تقريبا، قطع الخطاب لبضع دقائق. وروى الصحفي عميت سيغال بأنه في حديث في مكتبه قال نتنياهو بتهكم إنه لعل الأمر يلمح بشيء ما. ولم يتخلف وزير خارجية إسرائيل كاتس؛ حيث كتب في حسابه على "إكس": "نعيم قاسم يعد بالسير في طريق نصر الله. سنتأكد من أن يحصل هذا قريبا".
لغة المافيا هي اللغة التي يتحدث فيها حزب الله منذ 42 سنة معنا ومع ذلك القسم من الشعب اللبناني غير المستعد لأن يأتمر بإمرته. هذه لغة قوة تعوزها كل كياسة ومفعمة بالثقة بالنفس. بالفعل، حياة قاسم في هذا الوقت هي في يد إسرائيل. فإذا أرادت القيادة الإسرائيلية أن تقتله قتلته. وإذا أرادت أن تعفيه عفت عنه. لم يسبق أن كانت حياة زعيم حزب الله زهيدة بهذا القدر، ونعيم قاسم يعرف هذا.
غير أن هذه اللغة تنم أيضا عن خيبة أمل هذه الأيام. فإسرائيل تجد صعوبة في أن تفرض على حزب الله التسوية التي كانت تريدها. فالمنظمة المتمردة تستعرض العضلات ولا تستجيب لمطالب القدس. وزير الدفاع يعرف جيدا كل هذا، وعليه فقد وجه مسدسا إلى رأس نعيم قاسم. لو كان قاسم يبدي مرونة في الاتصالات، لما كانت التغريدة تلك نشرت.
إسرائيل تطلب في المفاوضات أن تمنح لنفسها مساحة عمل في لبنان من النوع الذي لم يكن في يديها لسنوات. قوة اليونيفيل لم تكن معدة لأن تقاتل بدلا منا. هؤلاء هم مجرد مراقبين. مهمتهم أن يتلقوا شكاوى الطرفين عن الانتهاكات وأن ينقلوا الرسائل أو أن يحذروا عندما ينتهك هذان الطرفان الاتفاقات الدولية. أما عمليا، فإن حزب الله وإسرائيل فعلا في لبنان ما يشاءان. هؤلاء في الجو وفي البحر وأولئك في البحر. والآن تطلب إسرائيل قوة دولية معززة تتمتع بصلاحيات الإشراف وتحرص على ألا يهرب حزب الله السلاح إلى لبنان وألا يجلب منصات وصواريخ إلى الجنوب وألا يجعل البلدات والقرى قواعد عسكرية. أن تعمل هذه القوة في جنوب لبنان وفي معابر الحدود مع سورية، في مطار بيروت وفي كل موقع قد يستخدمه رجال حزب الله لأغراض عسكرية. إضافة إلى ذلك، تطلب إسرائيل حرية عمل لجيشها في حالة وجود تهديد من لبنان، وأن يكون كل عمل هجومي له بروح الاتفاق لا يعد انتهاكا بل حقا مشروعا.
استخدمت قيادة حزب الله الفيتو على هذه المطالب. صحيح أنها مستعدة للتسوية لكن بروح إقرار مجلس الأمن 1701 الذي جاء في نهاية حرب لبنان الثانية وأعطى للجيش اللبناني الصدارة وقضى بأنه ينتشر على طول الحدود مع إسرائيل كجيش سيادي. بعد الحرب إياها بقليل، بدأ حزب الله يحتل مكان الجيش اللبناني فانهار قرار الأمم المتحدة 1701. ليس صدفة أن قيادة حزب الله توافق على العودة إلى القرار إياه، بل هي متحمسة لذلك وبلا عجب. هكذا رمم نفسه وسيفعل للجيش اللبناني ما فعل به منذ 2006 فما بعد.
ليس لحزب الله الكثير من الخيارات غير أن يقول لا لقائمة المطالب الإسرائيلية. فحقيقة أن مقاتليهم يصمدون أمام الجيش الإسرائيلي. الموافقة ستعد بالنسبة لهم استسلاما وهم بعيدون عن ذلك. بعد هذه السنة، والمكان الذي قادوا لبنان إليه -الخراب، النازحون، الخسائر- إذا نزلوا على ركبهم فسيكون هذا إهانة لسنوات أخرى إلى الأمام. "يريدوننا أن نستسلم كي يسيطروا على حياتنا، على مستقبلنا وعلى مسقبل الأجيال"، قال نعيم قاسم في خطابه أول من أمس.
في حزب الله، يعتقدون أن إسرائيل تعتزم مواصلة القتال بأشهر أخرى، بل والوصول إلى بيروت في عملية برية مثلما فعلت في 1982. وهم يتذكرون التاريخ بشكل أفضل منا ويعرفون أن العادة تتكرر. صحيح أنهم يفقدون مقاتلين، لكن لهذا الغرض هم موجودون. للقتال وللتضحية. هم سينتظرون الجيش الإسرائيلي في بيروت، ساحتهم البيتية وهناك سيأملون بالنصر. إذا لم ينتصروا، فعلى الأقل لن يرفعوا علما أبيض، مثل الفلسطيني المحبوب لديهم هذه الأيام يحيى السنوار.
رغم كل ما قيل أعلاه، تسجل إسرائيل تفوقا كبيرا على أعدائها. فالجيش فكك حماس. وفرض على إيران الرعب. بفضل حزب الله، انكشف على الملأ وجود سلاح سري لدى جهاز الأمن. القدرة على معرفة أين يوجد كل واحد من قادة العدو، في كل مستوى ومهاجمته مباشرة. هذه وسيلة غامضة وغير مسبوقة. إلى جانب التفوق الواضح في الجو وفي ميدان المشاة، يوجد الجيش الإسرائيلي اليوم على الحصان أمام أعدائه في غزة، في بيروت وفي طهران.
لقد علم التاريخ بأن هذا التفوق عابر. وعليه فمن الأفضل استخدامه لنصر سياسي وتسويات تجدي إسرائيل. هذه لحظة مناسبة وعلى إسرائيل استغلالها. إذا فوتت فرصة تصميم الواقع عندما يكون أعداؤها مضروبين، فإن هذا التفوق من شأنه أن ينفد. أعداؤنا سيرممون قدراتهم وسيرغبون في القتال مرة أخرى -مثلما فعلوا بعد كل مواجهة في الماضي.
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