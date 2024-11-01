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فرحة سابقة لأوانها

11/1/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



معاريف
بقلم: جاكي خوجي
1/11/2024

من لم يرَ بيان وزير الدفاع يوآف غالنت فوت استعراضا لامعا لحديث متبجح من النوع الذي يفهمه حزب الله جيدا. قبل بضع ساعات من ذلك، كانت قيادة حزب الله أعلنت عن نعيم قاسم كبديل عن حسن نصر الله. لم يتح غالنت للأمين العام الجديد ولا يوم رحمة واحدا. في تغريدة على "إكس" أرفقت بها صورة قاسم، كتب فيها وزير الدفاع بالعربية وبالإنجليزية: "التعيين مؤقت، العد التنازلي بدأ".
لا يوجد ما هو أوضح من هذه الصيغة كي ترسل إلى بيروت رسالة تقول إن قاسم هو من ناحية إسرائيل ليس فقط هدفا مشروعا، بل وأيضا هو الهدف التالي. وفي الغداة ألقى قاسم خطابه الأول في منصبه. بعد نصف ساعة تقريبا، قطع الخطاب لبضع دقائق. وروى الصحفي عميت سيغال بأنه في حديث في مكتبه قال نتنياهو بتهكم إنه لعل الأمر يلمح بشيء ما. ولم يتخلف وزير خارجية إسرائيل كاتس؛ حيث كتب في حسابه على "إكس": "نعيم قاسم يعد بالسير في طريق نصر الله. سنتأكد من أن يحصل هذا قريبا".
لغة المافيا هي اللغة التي يتحدث فيها حزب الله منذ 42 سنة معنا ومع ذلك القسم من الشعب اللبناني غير المستعد لأن يأتمر بإمرته. هذه لغة قوة تعوزها كل كياسة ومفعمة بالثقة بالنفس. بالفعل، حياة قاسم في هذا الوقت هي في يد إسرائيل. فإذا أرادت القيادة الإسرائيلية أن تقتله قتلته. وإذا أرادت أن تعفيه عفت عنه. لم يسبق أن كانت حياة زعيم حزب الله زهيدة بهذا القدر، ونعيم قاسم يعرف هذا.
غير أن هذه اللغة تنم أيضا عن خيبة أمل هذه الأيام. فإسرائيل تجد صعوبة في أن تفرض على حزب الله التسوية التي كانت تريدها. فالمنظمة المتمردة تستعرض العضلات ولا تستجيب لمطالب القدس. وزير الدفاع يعرف جيدا كل هذا، وعليه فقد وجه مسدسا إلى رأس نعيم قاسم. لو كان قاسم يبدي مرونة في الاتصالات، لما كانت التغريدة تلك نشرت.
إسرائيل تطلب في المفاوضات أن تمنح لنفسها مساحة عمل في لبنان من النوع الذي لم يكن في يديها لسنوات. قوة اليونيفيل لم تكن معدة لأن تقاتل بدلا منا. هؤلاء هم مجرد مراقبين. مهمتهم أن يتلقوا شكاوى الطرفين عن الانتهاكات وأن ينقلوا الرسائل أو أن يحذروا عندما ينتهك هذان الطرفان الاتفاقات الدولية. أما عمليا، فإن حزب الله وإسرائيل فعلا في لبنان ما يشاءان. هؤلاء في الجو وفي البحر وأولئك في البحر. والآن تطلب إسرائيل قوة دولية معززة تتمتع بصلاحيات الإشراف وتحرص على ألا يهرب حزب الله السلاح إلى لبنان وألا يجلب منصات وصواريخ إلى الجنوب وألا يجعل البلدات والقرى قواعد عسكرية. أن تعمل هذه القوة في جنوب لبنان وفي معابر الحدود مع سورية، في مطار بيروت وفي كل موقع قد يستخدمه رجال حزب الله لأغراض عسكرية. إضافة إلى ذلك، تطلب إسرائيل حرية عمل لجيشها في حالة وجود تهديد من لبنان، وأن يكون كل عمل هجومي له بروح الاتفاق لا يعد انتهاكا بل حقا مشروعا.
استخدمت قيادة حزب الله الفيتو على هذه المطالب. صحيح أنها مستعدة للتسوية لكن بروح إقرار مجلس الأمن 1701 الذي جاء في نهاية حرب لبنان الثانية وأعطى للجيش اللبناني الصدارة وقضى بأنه ينتشر على طول الحدود مع إسرائيل كجيش سيادي. بعد الحرب إياها بقليل، بدأ حزب الله يحتل مكان الجيش اللبناني فانهار قرار الأمم المتحدة 1701. ليس صدفة أن قيادة حزب الله توافق على العودة إلى القرار إياه، بل هي متحمسة لذلك وبلا عجب. هكذا رمم نفسه وسيفعل للجيش اللبناني ما فعل به منذ 2006 فما بعد.
ليس لحزب الله الكثير من الخيارات غير أن يقول لا لقائمة المطالب الإسرائيلية. فحقيقة أن مقاتليهم يصمدون أمام الجيش الإسرائيلي. الموافقة ستعد بالنسبة لهم استسلاما وهم بعيدون عن ذلك. بعد هذه السنة، والمكان الذي قادوا لبنان إليه -الخراب، النازحون، الخسائر- إذا نزلوا على ركبهم فسيكون هذا إهانة لسنوات أخرى إلى الأمام. "يريدوننا أن نستسلم كي يسيطروا على حياتنا، على مستقبلنا وعلى مسقبل الأجيال"، قال نعيم قاسم في خطابه أول من أمس.
في حزب الله، يعتقدون أن إسرائيل تعتزم مواصلة القتال بأشهر أخرى، بل والوصول إلى بيروت في عملية برية مثلما فعلت في 1982. وهم يتذكرون التاريخ بشكل أفضل منا ويعرفون أن العادة تتكرر. صحيح أنهم يفقدون مقاتلين، لكن لهذا الغرض هم موجودون. للقتال وللتضحية. هم سينتظرون الجيش الإسرائيلي في بيروت، ساحتهم البيتية وهناك سيأملون بالنصر. إذا لم ينتصروا، فعلى الأقل لن يرفعوا علما أبيض، مثل الفلسطيني المحبوب لديهم هذه الأيام يحيى السنوار.
رغم كل ما قيل أعلاه، تسجل إسرائيل تفوقا كبيرا على أعدائها. فالجيش فكك حماس. وفرض على إيران الرعب. بفضل حزب الله، انكشف على الملأ وجود سلاح سري لدى جهاز الأمن. القدرة على معرفة أين يوجد كل واحد من قادة العدو، في كل مستوى ومهاجمته مباشرة. هذه وسيلة غامضة وغير مسبوقة. إلى جانب التفوق الواضح في الجو وفي ميدان المشاة، يوجد الجيش الإسرائيلي اليوم على الحصان أمام أعدائه في غزة، في بيروت وفي طهران.
لقد علم التاريخ بأن هذا التفوق عابر. وعليه فمن الأفضل استخدامه لنصر سياسي وتسويات تجدي إسرائيل. هذه لحظة مناسبة وعلى إسرائيل استغلالها. إذا فوتت فرصة تصميم الواقع عندما يكون أعداؤها مضروبين، فإن هذا التفوق من شأنه أن ينفد. أعداؤنا سيرممون قدراتهم وسيرغبون في القتال مرة أخرى -مثلما فعلوا بعد كل مواجهة في الماضي.

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