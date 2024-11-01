4 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف شمالي مخيم النصيرات

4 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف شمالي مخيم النصيرات
التاريخ
11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وزارة الصحة في غزة الجمعة، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمالي مخيم النصيرات.-(وكالات)
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