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15 قتيلا وعشرات المصابين بمجزرة جديدة في السودان

11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت قوات الدعم السريع، الجمعة، قتل 15 وإصابة العشرات وسط المدنيين، في غارات جوية نفذها الجيش السوداني على مدينة مليط، شمالي دارفور.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن "الحادثة تأتي استمرارًا لسلسلة الهجمات الإجرامية التي ينفذها الجيش وعصابة الحركة الإسلامية".

وأضاف البيان أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، ارتكب مجزرة جديدة يوم الجمعة، بمدينة مليط بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى قتل 15 مدنيًا بينهم نساء وأطفال وجرح آخرين وتدمير عشرات المنازل".


سياسة الأرض المحروقة
وذكر بيان "الدعم السريع" أن "إسقاط البراميل المتفجرة فوق رؤوس المدنيين العُزل يأتي متسقًا مع امتداد سياسة الأرض المحروقة وإبادة الحياة فيها، وهو أسلوب محرم دوليًا وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع".

وقال البيان إن "الفظائع التي ارتكبها الجيش والحركة الإسلامية المتطرفة بمدينة مليط، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ظلت تمارسها الدولة القديمة ضد الشعب السوداني لأكثر من ثلاثين عامًا، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، كما يأتي قصف المدنيين مواصلة لجرائم الإبادة والتهجير القسري للسكان".

وندد البيان بالهجوم على الأبرياء العزل في مليط، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر المتصاعدة من كتائب "الحركة الإسلامية"، ووضعها في المكان الصحيح من عمليات الإرهاب الفضيعة بحق الشعوب السودانية.

وأضاف أن "هذه الجرائم التي ترتكبها عناصر النظام البائد وكتائبه بحق الشعب السوداني تضاعف من مسؤولية قوات الدعم السريع، للمضي قُدمًا في طريق اجتثاث مكمن الداء الخبيث من جسد الوطن بإنهاء سيطرة الدولة القديمة وجيش الحركة الإسلامية على البلاد".

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