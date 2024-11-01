حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين
التاريخ
11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة انقضاضية
مستوطنة كفار غلعادي وأصابت هدفها بدقة.
وأضاف الحزب أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين
مستوطنة كريات شمونة وأصابتا أهدافهما بدقة.
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