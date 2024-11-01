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حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين

11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة انقضاضية مستوطنة كفار غلعادي وأصابت هدفها بدقة.
وأضاف الحزب أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين مستوطنة كريات شمونة وأصابتا أهدافهما بدقة.

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