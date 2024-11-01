Saturday, 02 November 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضربة إسرائيلية تغلق معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا

11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت، الجمعة، إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئياً.
وبحسب موقع قناة "الشرق"، أضاف حمية أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا.

وتسبب قصف إسرائيلي الشهر الماضي بإغلاق المعبر، فيما أعيد فتحه جزئياً أمام السيارات وليس الشاحنات، قبل إغلاقه مجدداً الجمعة.

MENAFN01112024000072011014ID1108843267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث