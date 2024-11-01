ضربة إسرائيلية تغلق معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا

ضربة إسرائيلية تغلق معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا
التاريخ
11/1/2024 11:23:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن ضربة
إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت، الجمعة، إلى إغلاق
المعبر بعد معاودة فتحه جزئياً.
وبحسب موقع قناة "الشرق"، أضاف حمية
أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا.
وتسبب قصف
إسرائيلي الشهر الماضي بإغلاق المعبر،
فيما أعيد فتحه جزئياً أمام السيارات وليس الشاحنات، قبل إغلاقه مجدداً الجمعة.
MENAFN01112024000072011014ID1108843267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.