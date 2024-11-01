قوات الاحتلال تقتحم جنين
التاريخ
11/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/ السبت،
بلدة جبع، جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت
البلدة وجابت عدداً من شوارعها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن
يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.(وفا)
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