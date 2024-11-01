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قوات الاحتلال تقتحم جنين

11/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/ السبت، بلدة جبع، جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت عدداً من شوارعها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.(وفا)

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