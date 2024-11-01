52 شهيدا وعشرات المصابين بالغارات الإسرائيلية على البقاع

52 شهيدا وعشرات المصابين بالغارات الإسرائيلية على البقاع
التاريخ
11/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا
الغارات الإسرائيلية، الجمعة، على بلدات في البقاع، شرقي البلاد، والتي بلغت 52 شهيدا
و72 مصابا.
وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات
على الحدود عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/
تشرين الأول 2023، ووسع الاحتلال تل منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربه لتشمل معظم مناطق
لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.
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