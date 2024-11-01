Saturday, 02 November 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


52 شهيدا وعشرات المصابين بالغارات الإسرائيلية على البقاع

11/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الجمعة، على بلدات في البقاع، شرقي البلاد، والتي بلغت 52 شهيدا و72 مصابا.
وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات على الحدود عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووسع الاحتلال تل منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربه لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.

MENAFN01112024000072011014ID1108843264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث