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البنتاغون: سننشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط

11/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي، ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن العتاد الأميركي سيبدأ بالوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وقالت الوزارة إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في "إسرائيل"، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها والدفاع عن "إسرائيل" وخفض التصعيد.

كما يأتي مع ترقب رد إيراني محتمل بعد هجوم جوي إسرائيلي على محافظات إيرانية.

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