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11 مصابا إسرائيليا بصواريخ لبنان

11/1/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت هيئة البث العبرية، فجر اليوم السبت، بارتفاع أعداد المصابين جراء سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط "إسرائيل" إلى 11 مصابا.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صواريخ عدة أُطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة "الطيرة" وفي "هشارون" و"تل أبيب" وسط "إسرائيل".

وتظهر مقاطع فيديو متداولة دمارا كبيرا خلفته الصواريخ التي سقطت بشكل مباشر على أحد المنازل في المدينة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى تسجيل عدد من الإصابات جراء سقوط الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار فجر السبت، في عشرات البلدات بمنطقة "تل أبيب"، إثر قذائف أطلقت من لبنان.

كما أفادت وسائل الإعلام بتفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة "تل أبيب الكبرى".

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو "تل أبيب" ومحيطها، وإنه تم اعتراض جزء منها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.

وأكد جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط "إسرائيل"، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتحتدم المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 52 شخصا الجمعة في غارات إسرائيلية على شرق البلاد لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إخلاء بشأنها.

كما استهدفت 10 غارات إسرائيلية على الأقل ضاحية بيروت الجنوبية فجر الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعد إنذارات بإخلاء مبان في المنطقة.

وقال حزب الله اللبناني يوم الجمعة، إنه نفذ 7 عمليات استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي. (وكالات)

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