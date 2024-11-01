11 مصابا إسرائيليا بصواريخ لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت هيئة البث العبرية، فجر اليوم السبت، بارتفاع
أعداد المصابين جراء سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط "إسرائيل" إلى 11 مصابا.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صواريخ
عدة أُطلقت
من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة "الطيرة" وفي "هشارون"
و"تل أبيب" وسط "إسرائيل".
وتظهر مقاطع فيديو متداولة دمارا كبيرا خلفته
الصواريخ التي سقطت بشكل مباشر على أحد المنازل في المدينة.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى تسجيل عدد من
الإصابات جراء سقوط الصواريخ.
ودوت صافرات الإنذار فجر السبت، في عشرات
البلدات بمنطقة "تل أبيب"، إثر قذائف أطلقت من لبنان.
كما أفادت وسائل الإعلام بتفعيل منظومة
"مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة "تل
أبيب الكبرى".
بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد
إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو "تل أبيب" ومحيطها، وإنه تم اعتراض جزء
منها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.
وأكد جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في
عدد من المناطق في وسط "إسرائيل"، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.
في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق
إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم
يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد
الإسرائيلي في لبنان وتحتدم المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله
اللبناني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 52 شخصا
الجمعة في غارات إسرائيلية على شرق البلاد لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي
إنذارات إخلاء بشأنها.
كما استهدفت 10 غارات إسرائيلية على الأقل
ضاحية بيروت الجنوبية فجر الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية
الرسمية، بعد إنذارات بإخلاء مبان في المنطقة.
وقال حزب الله اللبناني يوم الجمعة، إنه نفذ 7
عمليات استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي. (وكالات)
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