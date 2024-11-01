حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال خلال الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات
التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الجمعة.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع
غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت
المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 01-11-2024، 7 بيانات عسكرية حول عمليات التصدي
لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
1- الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة.
2- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته
المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية
مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.
3- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته
المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية
مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.
4- الساعة 18:00 في إطار التحذير الذي وجّهته
المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية
مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
5- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية نوعيّة.
6- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة كفرجلعادي
بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.
7- الساعة 22:15 في إطار التحذير الذي وجّهته
المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية
مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة".
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