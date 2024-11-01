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حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال خلال الجمعة

11/1/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الجمعة.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 01-11-2024، 7 بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة.

2- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

3- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

4- الساعة 18:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

5- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية نوعيّة.

6- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.‏

7- الساعة 22:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة".

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