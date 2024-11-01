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الأردن وهاريس وترامب

11/1/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يتجادل كثير من أهل السياسة لدينا في مآلات الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تفصلنا عنها أيام معدودة، على مستقبل العلاقات الأردنية-الأميركية، بين من يتمنى فوز المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، باعتبارها امتدادا طبيعيا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي الحالي، جو بايدن، وبين من يفضل انتصار المرشح الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، لاعتبارات عديدة؛ أهمها أن الأردن نجح في بناء علاقة متوازنة، إلى حد ما، خلال فترته الرئاسية الأولى، وأنه من البراغماتية بمكان للوصول إلى مقاربات أكثر واقعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الدموية ضد الشعب الفلسطيني، والمضي قدما بعملية السلام.
وما بين أصحاب هذا الرأي أو ذاك، علينا جميعا إدراك حقيقة واحدة: وهي أن العلاقات الأردنية-الأميركية راسخة بغض النظر عمن يملك مفاتيح البيت الأبيض، والفضل في كل ذلك يعود للقيادة السياسية الدبلوماسية الحكيمة المتزنة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي نجح دوما، وعلى مدار سنوات، في بناء علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد مع مختلف القيادات الأميركية، ديمقراطية كانت أم جمهورية، وذلك ليس على مستوى البيت الأبيض وحسب، بل مع مختلف دوائر صنع القرار في واشنطن لتشمل قيادات الكونغرس، بشقيه الشيوخ والنواب، والمؤسسة العسكرية، والجاليات، وأهم دور الأبحاث والدراسات، وحتى وسائل الإعلام المؤثرة في توجهات النخب والجمهور الأمريكي.
وعليه، فالأردن يكاد أن يكون من الدول المعدودة على أصابع اليد في العالم التي تملك تأثيرا مباشرا في بناء النخب الأميركية لقناعاتها وميولها وقراراتها، حتى أضحت المملكة من الأصدقاء والشركاء والحلفاء الأكثر موثوقية في الشرق الأوسط من قبل الساسة في واشنطن، على اختلاف توجهاتهم.
قوة الأردن التاريخية في التأثير في القرار الأميركي تنبع من المصداقية العالية والجدية الواقعية التي تأخذها النخب الأميركية لمواقف جلالة الملك، والقائمة، جملة وتفصيلا، على دعم كل ما يصب في تحقيق السلام العالمي وبناء مستقبل إيجابي للأجيال القادمة في إطار مبادئ العدالة الإنسانية والمواثيق الدولية، مع الحفاظ على الثوابت الأردنية فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، وأولاها حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء دولته المستقلة.
لقد نجح الأردن، فعلا، في حماية مصالحه الوطنية، والحفاظ على استقراره في إقليم يموج بالاضطرابات والصراعات، وقد جاء ذلك عبر بناء تحالفات وشراكات وصداقات دولية لا تقف فقط عند بوابة عاصمة صنع القرار في العالم، واشنطن، بل في مختلف العواصم المؤثرة ومع كبرى التكتلات السياسية في العالم والشرق الأوسط.
سياسة التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والحياد الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون الدول، وتقديم المصلحة الوطنية، هي ما حمى الأردن ليبقى سفينة راسخة رغم تلاطم الأمواج الإقليمية والعالمية من حوله.
ورغم أن بعض أصحاب الأجندات الموتورة والحاقدين يسعون ليلا نهارا لتشويه صورة الأردن ومواقفه، إلا أن حكمة القيادة، ومن خلفها تكاتف أبناء وبنات الوطن في السراء والضراء وقف وما يزال سدا منيعا حماية لأمن ومصالح المملكة.
بغض النظر عمن سيتربع على عرش الحكم في واشنطن، فالأردن نجح دوما في قراءة المعادلات الإقليمية والدولية وتطويعها خدمة، في المقام الأول، لمصالحه واستقراره، ليستمر بكل قوة وثبات مدافعا عن قضاياه، ومن حوله قضايا الشعوب العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يتعامل معها باعتبارها قضية مصيرية يصب حلها على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية في مصلحته الوطنية العليا.

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