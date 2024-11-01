جولة ميدانية لمركز زها الثقافي الهاشمية في غريسا

نظم مركز زها الثقافي الهاشمية، زيارة ميدانية لفريقي الصحفي الصغير والتصوير الفوتوغرافي إلى قرية غريسا القديمة التي اشتهرت باسم "قرية بلا سقوف"، في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء.



وتأتي الزيارة بهدف تعريف الطلبة بالمواقع الأثرية الموجودة في محافظة الزرقاء بشكل خاص والمملكة عموماً، إضافة إلى إنتاج محتوى إعلامي بالشراكة بين الفريقين.



من جهته، قال مدرب الفريق الصحفي في مركز زها الهاشمية، محمود الشرعان، إن الهدف من الجولة الميدانية انخراط الطلبة في العمل الصحفي ميدانياً.



وأضاف الشرعان أن الطلبة في الفريقين خاضوا تجربتهم الخاصة في إنتاج محتوى إعلامي وصحفي جاهز للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الحديثة.



بدوره، قدم مدرب فريق التصوير الفوتوغرافي، براء الحديدي، شرحاً موسعاً حول طبيعة الإنتاج الصوري ومحدداته ومعاييره، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الضوابط المحددة.



كما قدم عارف المعلا، أحد أبناء قرية غريسا، عرضاً تفصيلا حول القرية القديمة التي تحاكي تاريخ الأردن.



يذكر أن مركز زها الثقافي الهاشمية هو احد فروع مركز زها، مبادرات ملكية سامية الـ ٢٥ المنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة.













