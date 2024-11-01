جولة ميدانية لمركز زها الثقافي الهاشمية في غريسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظم مركز زها الثقافي الهاشمية، زيارة ميدانية لفريقي الصحفي الصغير والتصوير الفوتوغرافي إلى قرية غريسا القديمة التي اشتهرت باسم "قرية بلا سقوف"، في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء.
وتأتي الزيارة بهدف تعريف الطلبة بالمواقع الأثرية الموجودة في محافظة الزرقاء بشكل خاص والمملكة عموماً، إضافة إلى إنتاج محتوى إعلامي بالشراكة بين الفريقين.
من جهته، قال مدرب الفريق الصحفي في مركز زها الهاشمية، محمود الشرعان، إن الهدف من الجولة الميدانية انخراط الطلبة في العمل الصحفي ميدانياً.
وأضاف الشرعان أن الطلبة في الفريقين خاضوا تجربتهم الخاصة في إنتاج محتوى إعلامي وصحفي جاهز للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الحديثة.
بدوره، قدم مدرب فريق التصوير الفوتوغرافي، براء الحديدي، شرحاً موسعاً حول طبيعة الإنتاج الصوري ومحدداته ومعاييره، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الضوابط المحددة.
كما قدم عارف المعلا، أحد أبناء قرية غريسا، عرضاً تفصيلا حول القرية القديمة التي تحاكي تاريخ الأردن.
يذكر أن مركز زها الثقافي الهاشمية هو احد فروع مركز زها، مبادرات ملكية سامية الـ ٢٥ المنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة.
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