توقيع اتفاقيات مشروع كفاءة الطاقة مع 8 فنادق بالعقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، اتفاقيات مشروع "كفاءة الطاقة" في مدينة العقبة مع 8 فنادق من فئة ثلاث نجوم فأقل، بهدف تقديم دعم مالي مباشر بنسبة 50 بالمئة.
وأوضح الخرابشة، خلال توقيع الاتفاقيات، أن الوزارة ستساهم بنسبة 25 بالمئة من قيمة هذا الدعم، بينما ستساهم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة مماثلة.
وأضاف أن المشروع يدعم تنفيذ تطبيقات وممارسات كفاءة الطاقة في فنادق العقبة، وذلك على أساس التعاقد على أداء الطاقة، بحجم استثمار يبلغ 700 ألف دينار، ما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي.
وبين أن الاتفاقيات ستسهم في توفير حوالي 891 ميغاوات/ ساعة سنوياً من استهلاك الطاقة، ما يحقق وفراً مالياً يقدر بحوالي 70 ألف دينار سنوياً، الأمر الذي سيعزز من قدرة الفنادق على المنافسة ويساهم في خلق فرص عمل إضافية.
وأكد الخرابشة، أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 351 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تطلعات الوزارة والتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
من جانبه، ذكر نائب رئيس سلطة العقبة، مفوض الاقتصاد والسياحة، المهندس حمزة الحاج حسن، أن استراتيجية السلطة تتوافق مع أهداف مشروع كفاءة الطاقة، مشيداً بدور الشركاء في المشروع من أجل تخفيض كلفة فاتورة الطاقة على المنشآت السياحية والفندقية في العقبة.
وأكد أهمية المشروع ودعم السلطة ومشاركتها في تنفيذه على أرض الواقع، ما سيساهم في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الفنادق للزوار، مشيرا إلى هدف السلطة الاستراتيجي في زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار، إضافة إلى التركيز على التنمية في القطاعات السياحية والاقتصادية والبنية التحتية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، أن الصندوق يعمل على إجراء دراسات التدقيق الطاقي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيجاد الحلول المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها.
ولفت إلى أن برامج الصندوق لا تقتصر على القطاع السياحي، بل تشمل أيضاً القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية الأخرى بهدف خفض فاتورة الطاقة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.
وحضر حفل التوقيع محافظ العقبة، خالد الحجاج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في العقبة.
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