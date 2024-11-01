توقيع اتفاقيات مشروع كفاءة الطاقة مع 8 فنادق بالعقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

وقع الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، اتفاقيات مشروع "كفاءة الطاقة" في مدينة العقبة مع 8 فنادق من فئة ثلاث نجوم فأقل، بهدف تقديم دعم مالي مباشر بنسبة 50 بالمئة.



وأوضح الخرابشة، خلال توقيع الاتفاقيات، أن الوزارة ستساهم بنسبة 25 بالمئة من قيمة هذا الدعم، بينما ستساهم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة مماثلة.



وأضاف أن المشروع يدعم تنفيذ تطبيقات وممارسات كفاءة الطاقة في فنادق العقبة، وذلك على أساس التعاقد على أداء الطاقة، بحجم استثمار يبلغ 700 ألف دينار، ما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي.



وبين أن الاتفاقيات ستسهم في توفير حوالي 891 ميغاوات/ ساعة سنوياً من استهلاك الطاقة، ما يحقق وفراً مالياً يقدر بحوالي 70 ألف دينار سنوياً، الأمر الذي سيعزز من قدرة الفنادق على المنافسة ويساهم في خلق فرص عمل إضافية.



وأكد الخرابشة، أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 351 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تطلعات الوزارة والتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.



من جانبه، ذكر نائب رئيس سلطة العقبة، مفوض الاقتصاد والسياحة، المهندس حمزة الحاج حسن، أن استراتيجية السلطة تتوافق مع أهداف مشروع كفاءة الطاقة، مشيداً بدور الشركاء في المشروع من أجل تخفيض كلفة فاتورة الطاقة على المنشآت السياحية والفندقية في العقبة.



وأكد أهمية المشروع ودعم السلطة ومشاركتها في تنفيذه على أرض الواقع، ما سيساهم في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الفنادق للزوار، مشيرا إلى هدف السلطة الاستراتيجي في زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار، إضافة إلى التركيز على التنمية في القطاعات السياحية والاقتصادية والبنية التحتية.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، أن الصندوق يعمل على إجراء دراسات التدقيق الطاقي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيجاد الحلول المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها.



ولفت إلى أن برامج الصندوق لا تقتصر على القطاع السياحي، بل تشمل أيضاً القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية الأخرى بهدف خفض فاتورة الطاقة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.



وحضر حفل التوقيع محافظ العقبة، خالد الحجاج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في العقبة.