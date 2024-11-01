فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش وعجلون غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي جرش وعجلون، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة جرش مناطق سوف وسط البلد، وسوف الحي الغربي، وسوف طريف عبين، وذلك من الساعة 9 مساء لغاية 3 عصرا .
وبينت ان الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق راجب وثغرة زبيد ودحوس وأم قاسم والزراعة والحرث والعقدة، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.
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