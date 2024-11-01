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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش وعجلون غدا

11/1/2024 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي جرش وعجلون، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة جرش مناطق سوف وسط البلد، وسوف الحي الغربي، وسوف طريف عبين، وذلك من الساعة 9 مساء لغاية 3 عصرا .


وبينت ان الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق راجب وثغرة زبيد ودحوس وأم قاسم والزراعة والحرث والعقدة، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.

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