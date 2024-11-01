تزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي.. مناخ جاذب للاستثمار ومواجهة لكلف الطاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- أصبحت مدينة القويرة الصناعية أول منطقة في الأردن تُزود بالغاز الصناعي الآمن، الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحفيز وتشجيع المستثمرين على استخدام الغاز كمصدر رخيص ونظيف وآمن للطاقة المطلوبة في كافة الصناعات وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها.
ويعد توصيل الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية من المشاريع المهمة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، وإعداد مناخ جاذب للاستثمار، وتخفيف كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة.
وكانت شركة تطوير العقبة وقعت اتفاقية قبل أيام، مع شركة غاز مصر بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، بهدف تنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز.
وبهذا الاتفاق، تتمتع منطقة القويرة الصناعية بميزة تنافسية وتكلفة مرنة مقارنة بالمدن الصناعية في المملكة والإقليم، وبنسب انخفاض بالتكاليف التشغيلية والإنتاجية تصل إلى أكثر من 30 %، مما يمكنها من استيعاب مشاريع عملاقة.
ويؤكد خبراء وصناعيون لـ"الغد"، أن هذا التوجه الجاد يمكنها من تلبية الطلب على الصناعات المرتبطة بالغاز الصناعي منخفض الكربون عالميا، متوقعين أن يكون الطلب على الاستثمار في المنطقة الصناعية في المدى القريب قويا نظرا للتكلفة المنخفضة سواء إنتاجيا أو تشغيليا، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتقليل نسب الانبعاث الكربوني.
وبينت دراسة خاصة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي الصناعي يمكن أن توفر حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وبالتالي خفض كلف الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث تعد كلف الإنتاج أحد العوائق الرئيسة التي تعيق الصادرات الوطنية وتنافسيتها، فضلا عن أن ثمة أثرا إيجابيا لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 % على الصناعة الذي يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2 % على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 %، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
وقال المستثمر في القطاع الصناعي مأمون الدبعي، "إن اتفاقية الربط لها أبعاد اقتصادية متعددة إضافة إلى ميزة تنافسية وقيمة مضافة لمدينة القويرة الصناعية"، مؤكدا، "أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالبيئة للحد من البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، فمخرجات الغاز الصناعي بيئيا أقل من حرق الطاقة بالوسائل التقليدية، وفي حال حساب تكلفة الغاز الصناعي الواصل إلى المدينة الصناعية بسعر منافس، سيعمل على خفض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات ويرفع من تنافسية المنتج الأردني".
يذكر أن الاستثمارات الملتزم بها في مدينة القويرة الصناعية تبلغ 80 ألف متر مربع في صناعات مختلفة أبرزها صناعات كروبات الكالسيوم وكل المنتجات المتعلقة به، في حين يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في المناطق التنموية الصناعية التي تقام حاليا في لواء القويرة كما تخطط له المدينة الصناعية، إلى مليار دولار وتوفير أكثر من 6500 فرصة عمل.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت قبل 7 سنوات عزمها على إنشاء 6 مناطق تنموية في لواء القويرة الذي يعاني سكانه البطالة والفقر، وتشتمل المناطق التنموية، بحسب السلطة، على ثلاث مناطق صناعية وثلاث أخرى لوجستية وسياحية، تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار في المنطقة والإقليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل والباحث عن عمل.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية، خصوصا أسعار الطاقة أبرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير".
ولفت الجغبير، إلى "أن إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية يعزز فرص نمو الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، باعتبار كلف الإمداد والربط على الخطوط الرئيسية ذات كلف مرتفعة لا تقوى عليها أي من الشركات الصناعية، ونأمل خلال الفترة المقبلة بأن يتم توسيع مشروع إيصال الغاز لكافة المدن والمناطق الصناعية داخل المملكة".
وقال المستثمر محمد الكسواني، "إن مدينة القويرة الصناعية تعد إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالمياً والداعمة للنمو، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية تماشياً مع سياسة توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف، "تتمتع أراضي القويرة بمساحة واسعة، وبالتالي فهي صالحة للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدولي، الذي يربط المنطقة بالدول المجاورة، إلى جانب توفر المواد الخام التي تستخدم في الصناعات مثل السيليكا والكاولين والجرانيت، ما يؤهلها لأن تكون بنفس المواصفات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي إيجاد استثمارات ومشاريع لوجستية ضمن المناطق التنموية الست ومن بينها المنطقة اللوجستية، وهي مسؤولية مشتركة في جذب تلك الاستثمارات على رأسها سلطة العقبة الخاصة".
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، "فإن هدف المشروع هو زيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية، خصوصا الثقيلة والمتوسطة منها، على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج"، مؤكدا، "أهمية المشروع الإستراتيجية، والذي يمثل نقلة نوعية في المدن الصناعية الأردنية بشكل عام وفي منطقة العقبة بشكل خاص بتطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية الناظمة للقطاع".
وأشار الصفدي، إلى "أهمية استخدامات الغاز الطبيعي كأحد أبرز خيارات الطاقة الحيوية لدوره في خفض كلفة الطاقة وباعتباره مصدرا آمنا وصديقا للبيئة وأثره الكبير على كلف أعمال الصيانة الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الوقود التقليدي، بما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وجذب استثمارات أجنبية جديدة لمنطقة القويرة الصناعية كأول مدينة في الأردن يتم تزويدها بالغاز الطبيعي".
وأوضح الصفدي، "أن المشروع يتمثل في إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية لتغطية كامل مساحة منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، وإنشاء مبنى للتحكم والمراقبة وأنظمة ومعدات السلامة العامة، وأنظمة الكشف عن الغاز في حال وجود أي تسريب، بحيث يتم ضخ الغاز الطبيعي من خلال هذه الشبكة إلى الصناعات داخل المدينة الصناعية بقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة في المرحلة الأولى، قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة مستقبلاً، وضغط يصل بين 7-26 بار، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع حوالي 11 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ".
من جهته، أكد الوزير الخرابشة، "أن هذه الاتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة القويرة الصناعية، تُعد من المشاريع المهمة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة".
وبين الخرابشة، "أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا وتحديا للقطاعات المختلفة، لا سيما القطاع الصناعي، والحكومة ممثلة بالوزارة أطلقت برنامجا وطنيا لإيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة ابتداء من منطقة القويرة لتشمل مدن الروضة والموقر والمفرق والقسطل والهاشمية".
ولفت، إلى "الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع نظراً لتدني تكلفة استخدامه بنسبة 30 % مقارنة بالوقود الثقيل، و55 % مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 % مقارنة بالديزل"، مشيرا كذلك "أن هذه المشاريع تأتي ضمن محرك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أحد أهم أهدافها تعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض كلفتها، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كانت كلفة الطاقة في الأردن أحد أهم معوقات الاستثمار".
وتجري شركة غاز مصر العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف تغذية المدن الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والتجاري في مدينتي عمان والزرقاء في وسط المملكة، ومدينة العقبة في إقليم الجنوب.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تطوير العقبة وقعت مع شركة فجر الأردنية المصرية في العام 2023 اتفاقية عقد إنشاء مشروع محطة تخفيض الضغط من 80 - 40 بار، ومحطة القياس في مدينة القويرة الصناعية وربطها مع خط الغاز العربي من خلال أنبوب فرعي وبقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة للمرحلة الأولى من المشروع قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة في المستقبل، وضغط من 7-26 بار، وذلك لضمان تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية بالغاز الطبيعي بضخ الغاز عبر شبكة الأنابيب، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025.
ويشمل لواء القويرة الذي يبلغ مساحته 1606.4 كم2 على مناطق الراشدية، رم، الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة والحميمة.
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