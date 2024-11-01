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تزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي.. مناخ جاذب للاستثمار ومواجهة لكلف الطاقة

11/1/2024 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- أصبحت مدينة القويرة الصناعية أول منطقة في الأردن تُزود بالغاز الصناعي الآمن، الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحفيز وتشجيع المستثمرين على استخدام الغاز كمصدر رخيص ونظيف وآمن للطاقة المطلوبة في كافة الصناعات وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها.
ويعد توصيل الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية من المشاريع المهمة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، وإعداد مناخ جاذب للاستثمار، وتخفيف كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة.
وكانت شركة تطوير العقبة وقعت اتفاقية قبل أيام، مع شركة غاز مصر بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، بهدف تنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز.
وبهذا الاتفاق، تتمتع منطقة القويرة الصناعية بميزة تنافسية وتكلفة مرنة مقارنة بالمدن الصناعية في المملكة والإقليم، وبنسب انخفاض بالتكاليف التشغيلية والإنتاجية تصل إلى أكثر من 30 %، مما يمكنها من استيعاب مشاريع عملاقة.
ويؤكد خبراء وصناعيون لـ"الغد"، أن هذا التوجه الجاد يمكنها من تلبية الطلب على الصناعات المرتبطة بالغاز الصناعي منخفض الكربون عالميا، متوقعين أن يكون الطلب على الاستثمار في المنطقة الصناعية في المدى القريب قويا نظرا للتكلفة المنخفضة سواء إنتاجيا أو تشغيليا، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتقليل نسب الانبعاث الكربوني.
وبينت دراسة خاصة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي الصناعي يمكن أن توفر حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وبالتالي خفض كلف الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث تعد كلف الإنتاج أحد العوائق الرئيسة التي تعيق الصادرات الوطنية وتنافسيتها، فضلا عن أن ثمة أثرا إيجابيا لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 % على الصناعة الذي يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2 % على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 %، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
وقال المستثمر في القطاع الصناعي مأمون الدبعي، "إن اتفاقية الربط لها أبعاد اقتصادية متعددة إضافة إلى ميزة تنافسية وقيمة مضافة لمدينة القويرة الصناعية"، مؤكدا، "أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالبيئة للحد من البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، فمخرجات الغاز الصناعي بيئيا أقل من حرق الطاقة بالوسائل التقليدية، وفي حال حساب تكلفة الغاز الصناعي الواصل إلى المدينة الصناعية بسعر منافس، سيعمل على خفض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات ويرفع من تنافسية المنتج الأردني".
يذكر أن الاستثمارات الملتزم بها في مدينة القويرة الصناعية تبلغ 80 ألف متر مربع في صناعات مختلفة أبرزها صناعات كروبات الكالسيوم وكل المنتجات المتعلقة به، في حين يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في المناطق التنموية الصناعية التي تقام حاليا في لواء القويرة كما تخطط له المدينة الصناعية، إلى مليار دولار وتوفير أكثر من 6500 فرصة عمل.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت قبل 7 سنوات عزمها على إنشاء 6 مناطق تنموية في لواء القويرة الذي يعاني سكانه البطالة والفقر، وتشتمل المناطق التنموية، بحسب السلطة، على ثلاث مناطق صناعية وثلاث أخرى لوجستية وسياحية، تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار في المنطقة والإقليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل والباحث عن عمل.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية، خصوصا أسعار الطاقة أبرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير".
ولفت الجغبير، إلى "أن إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية يعزز فرص نمو الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، باعتبار كلف الإمداد والربط على الخطوط الرئيسية ذات كلف مرتفعة لا تقوى عليها أي من الشركات الصناعية، ونأمل خلال الفترة المقبلة بأن يتم توسيع مشروع إيصال الغاز لكافة المدن والمناطق الصناعية داخل المملكة".
وقال المستثمر محمد الكسواني، "إن مدينة القويرة الصناعية تعد إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالمياً والداعمة للنمو، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية تماشياً مع سياسة توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف، "تتمتع أراضي القويرة بمساحة واسعة، وبالتالي فهي صالحة للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدولي، الذي يربط المنطقة بالدول المجاورة، إلى جانب توفر المواد الخام التي تستخدم في الصناعات مثل السيليكا والكاولين والجرانيت، ما يؤهلها لأن تكون بنفس المواصفات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي إيجاد استثمارات ومشاريع لوجستية ضمن المناطق التنموية الست ومن بينها المنطقة اللوجستية، وهي مسؤولية مشتركة في جذب تلك الاستثمارات على رأسها سلطة العقبة الخاصة".
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، "فإن هدف المشروع هو زيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية، خصوصا الثقيلة والمتوسطة منها، على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج"، مؤكدا، "أهمية المشروع الإستراتيجية، والذي يمثل نقلة نوعية في المدن الصناعية الأردنية بشكل عام وفي منطقة العقبة بشكل خاص بتطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية الناظمة للقطاع".
وأشار الصفدي، إلى "أهمية استخدامات الغاز الطبيعي كأحد أبرز خيارات الطاقة الحيوية لدوره في خفض كلفة الطاقة وباعتباره مصدرا آمنا وصديقا للبيئة وأثره الكبير على كلف أعمال الصيانة الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الوقود التقليدي، بما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وجذب استثمارات أجنبية جديدة لمنطقة القويرة الصناعية كأول مدينة في الأردن يتم تزويدها بالغاز الطبيعي".
وأوضح الصفدي، "أن المشروع يتمثل في إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية لتغطية كامل مساحة منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، وإنشاء مبنى للتحكم والمراقبة وأنظمة ومعدات السلامة العامة، وأنظمة الكشف عن الغاز في حال وجود أي تسريب، بحيث يتم ضخ الغاز الطبيعي من خلال هذه الشبكة إلى الصناعات داخل المدينة الصناعية بقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة في المرحلة الأولى، قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة مستقبلاً، وضغط يصل بين 7-26 بار، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع حوالي 11 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ".
من جهته، أكد الوزير الخرابشة، "أن هذه الاتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة القويرة الصناعية، تُعد من المشاريع المهمة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة".
وبين الخرابشة، "أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا وتحديا للقطاعات المختلفة، لا سيما القطاع الصناعي، والحكومة ممثلة بالوزارة أطلقت برنامجا وطنيا لإيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة ابتداء من منطقة القويرة لتشمل مدن الروضة والموقر والمفرق والقسطل والهاشمية".
ولفت، إلى "الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع نظراً لتدني تكلفة استخدامه بنسبة 30 % مقارنة بالوقود الثقيل، و55 % مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 % مقارنة بالديزل"، مشيرا كذلك "أن هذه المشاريع تأتي ضمن محرك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أحد أهم أهدافها تعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض كلفتها، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كانت كلفة الطاقة في الأردن أحد أهم معوقات الاستثمار".
وتجري شركة غاز مصر العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف تغذية المدن الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والتجاري في مدينتي عمان والزرقاء في وسط المملكة، ومدينة العقبة في إقليم الجنوب.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تطوير العقبة وقعت مع شركة فجر الأردنية المصرية في العام 2023 اتفاقية عقد إنشاء مشروع محطة تخفيض الضغط من 80 - 40 بار، ومحطة القياس في مدينة القويرة الصناعية وربطها مع خط الغاز العربي من خلال أنبوب فرعي وبقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة للمرحلة الأولى من المشروع قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة في المستقبل، وضغط من 7-26 بار، وذلك لضمان تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية بالغاز الطبيعي بضخ الغاز عبر شبكة الأنابيب، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025.
ويشمل لواء القويرة الذي يبلغ مساحته 1606.4 كم2 على مناطق الراشدية، رم، الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة والحميمة.

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