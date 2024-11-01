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حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف

11/1/2024 11:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لإطلاق فعاليات مهرجانها بوادي السلف والمقرر إقامته في منطقة حائل وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 7 (نوفمبر).
ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام العديد من الأنشطة والفعاليات منها الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.
ويشارك في مهرجان وادي السلف العديد من الجهات الشريكة منها هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لإقامة مثل هذه الفعاليات البيئية والترفيهية للمجتمع المحلي، للتعريف بالجهود التي تقدم داخل حدود المحمية من نباتي و فطرية و تراثية وعناية وحماية لمقدرات المحمية ، ضافة إلى حرصها على استحداث وجهات سياحية جديدة وترفيهية لجذب المهتمين والزوار في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة ومقدرات كبيرة ومتنوعة تلقى اهتماماً كبيراً من مختلف شرائح المجتمعات المحلية والدولية.
هذا ويستقبل مهرجان وادي السلف زواره يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء طيلة فترة المهرجان التي تبدء من تاريخ 7 إلى 16 نوفمبر الجاري في منطقة حائل.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 130,700 كيلومتر مربع، تعمل على مبادرات بيئية متنوعة تشمل الحفاظ على المقدرات والكنوز التي تحتضنها، إضافةً إلى الإصلاح البيئي من خلال استعادة الموائل الطبيعية التي تجاوزت 700 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي حيث بلغ عدد الشتلات التي تم زراعتها أكثر من 2.4 مليون شجرة وشجيرة، ونثر أكثر من 4 أطنان من البذور المحلية، إضافة إلى إعادة توطين أكثر من 1.245 كائن فطري وأكثر من 120 حالة ولادة تم تسجيلها داخل المحمية إضافة إلى التزامها بالتنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي وإشراك المجتمع المحلي.
الجدير بالذكر ان المحمية حصلت مؤخراً على التسجيل في القائمة الخضراء الدولية التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN كأول محمية بالسعودية تنضم للقائمة بعد انتهاء اعمال التقييم بواسطة خبراء الاتحاد الدولي واطلاعهم على إنجازات الهيئة في الارتقاء بقيمها البيئية والتنموية وآلية إشراك المجتمعات المحلية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية، إضافة إلى اعتماد 5 مناطق هامة للطيور معلنة حسب المعايير العالمية، واكبر منطقة تنوع أحيائي رئيسية في السعودية معلنة حسب المعايير العالمية.

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