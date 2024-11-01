آبل تستثمر 1.5 مليار دولار في شركة للاتصال عبر الأقمار الصناعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“آبل” استثمار 1.5 مليار دولار في شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية“جلوبال ستار- Globalstar”، منها أكثر من مليار دولار نقدًا لتوسيع نطاق الخدمة في جوالات“أيفون”.
ووفقًا لبيان تنظيمي لهيئة الأوراق المالية الأمريكية الجمعة، تتضمن الاتفاقية استحواذ“آبل” على حصة 20% في الشركة بقيمة 400 مليون دولار، ونحو 232 مليون دولار لسداد ديون شركة الأقمار الصناعية.
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وتعتمد“آبل” بالفعل على الأقمار الصناعية الخاصة بـ”جلوبال ستار” لتمكين جوالات“أيفون” من إرسال رسائل نصية طارئة عبر تطبيق“آي مسدج” في الأماكن التي لا تتوافر فيها الشبكة الخلوية أو طرق أخرى للاتصال بالإنترنت.
وأطلقت تلك الخاصية في“أيفون 14” الذي أصدرته في عام 2022، ووسعتها مع إصدار نظام التشغيل“آي أو إس 18′′، وتعتزم تحصيل رسوم مقابل الخدمة في مرحلة ما من تطوير تلك الميزة.
على إثر الإعلان، ارتفع سهم“جلوبال ستار” المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (GSAT) بنسبة 40% إلى 1.47 دولار في تمام الساعة 08:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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