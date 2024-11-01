آبل تستثمر 1.5 مليار دولار في شركة للاتصال عبر الأقمار الصناعية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“آبل” استثمار 1.5 مليار دولار في شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية“جلوبال ستار- Globalstar”، منها أكثر من مليار دولار نقدًا لتوسيع نطاق الخدمة في جوالات“أيفون”.

ووفقًا لبيان تنظيمي لهيئة الأوراق المالية الأمريكية الجمعة، تتضمن الاتفاقية استحواذ“آبل” على حصة 20% في الشركة بقيمة 400 مليون دولار، ونحو 232 مليون دولار لسداد ديون شركة الأقمار الصناعية.

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وتعتمد“آبل” بالفعل على الأقمار الصناعية الخاصة بـ”جلوبال ستار” لتمكين جوالات“أيفون” من إرسال رسائل نصية طارئة عبر تطبيق“آي مسدج” في الأماكن التي لا تتوافر فيها الشبكة الخلوية أو طرق أخرى للاتصال بالإنترنت.

وأطلقت تلك الخاصية في“أيفون 14” الذي أصدرته في عام 2022، ووسعتها مع إصدار نظام التشغيل“آي أو إس 18′′، وتعتزم تحصيل رسوم مقابل الخدمة في مرحلة ما من تطوير تلك الميزة.

على إثر الإعلان، ارتفع سهم“جلوبال ستار” المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (GSAT) بنسبة 40% إلى 1.47 دولار في تمام الساعة 08:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.