فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت وكالة فيتش، إن الحسابات الخارجية لمصر استفادت من استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتدفقات كبيرة من الأجانب نحو سوق الدين، إلى جانب تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل تحسين السياسات بما يشمل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

موضوعاتالكهرباء: نستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 60% بمزيج الطاقة عام 2040 صندوق النقد: الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري تربح 24 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي وتباين في أداء مؤشراتها

واستعادت مصر احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى رفع الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الفترات الماضية.

وقالت الوكالة، إن المخاطر التي تواجه المالية العامة انخفضت بفضل بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التوقعات بانخفاض ملحوظ في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما استعادت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي توازنها لتقترب من نقطة التعادل، بعدما كانت تسجل عجزاً قدره 17.6 مليار دولار في يناير الماضى.

وقالت وكالة فيتش، إن استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية سجلت 17 مليار دولار تقريبًا منذ شهر فبراير الماضى.