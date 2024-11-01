سيجمع المؤتمر الدولي“صناعة المستقبل” متحدثين ومندوبين وفنانين وصحفيين من أكثر من 87 دولة. وسيكون هذا المؤتمر أول حدث ينظمه المركز الوطني“روسيا” بناءً على تعليمات من رئيس الاتحاد الروسي.

وقد أكّد بالفعل مشاركتهم في المؤتمر علماء وفلاسفة ومستقبليون مرموقون، إضافة إلى كتّاب الخيال العلمي المشهورين، وممثلين من قطاع الأعمال والصناعات الإبداعية من روسيا والصين والهند وإيطاليا وإيران والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وصربيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى. من المتوقع أن يجمع المؤتمر“صناعة المستقبل” حوالي 3000 مشارك من دول منظمة شنغهاي للتعاون، ودول البريكس، ودول رابطة الدول المستقلة، وغيرها. سيناقشون مستقبل الأرض وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، ودور الإنسان في تطور الحضارة، والأهم من ذلك، كيف سيكون شكل إنسان المستقبل.

وقالت تاتيانا كاريفا، رئيسة إدارة التعاون الدولي في المركز الوطني“روسيا”:“سيكون المؤتمر الدولي 'صناعة المستقبل' منصة للحوار بين العلماء وكتّاب الخيال العلمي والفنانين وممثلي الأعمال والجهات الحكومية. إن المركز الوطني 'روسيا' يقدّر للغاية هذا الاهتمام الكبير بأول حدث له. لقد استجاب ممثلون من أكثر من 87 دولة لمبادرتنا لصناعة المستقبل معاً. نحن ممتنون لوزارة الخارجية الروسية ولكل من ساهم في دعم تنظيم هذا الحدث الهام.”

وقد بدأ المشاركون الدوليون بالفعل بالوصول إلى روسيا. فعلى سبيل المثال، وصل إلى موسكو الفنانون البرازيليون رافائيل بيتشي ومونيكا دا سيلفا دي كيروس، وكذلك مدير ونائب مدير كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة أديس أبابا أجغنه أداني ديلنيساهو وعثمان حسن محمد. وقد تم تنظيم جولات سياحية خاصة في موسكو من أجلهم.

كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تطلعاتهم. حيث قالت الصحفية الاستقصائية فيسنا فيزوفيتش من صربيا:“أؤمن بأن المؤتمر الدولي 'صناعة المستقبل' سيفتح آفاقاً واسعة لتبادل الأفكار حول كيفية بناء مجتمع مستعد لمواجهة تحديات الحياة اليومية، مع الحفاظ على القيم التقليدية”. وأكد جون موليرا، مدير السياسات والأبحاث في منظمة“DD Geopolitics” من الولايات المتحدة:“آمل أن أستمد الإلهام في المؤتمر من أشخاص من جميع أنحاء العالم يتصورون مستقبل البشرية خارج حدود الليبرالية الجديدة الغربية. هدفنا هو إنشاء حركة تحترم التقاليد والمصالح، وتعتمد على الاعتراف والتعاون المتبادل.”

وفي الأول من يوليو 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بإنشاء المركز الوطني“روسيا” للحفاظ على إرث معرض“روسيا” وعرض إنجازات البلاد بشكل دائم.

سيُعقد المؤتمر الدولي“صناعة المستقبل” في المركز الوطني“روسيا” من 4 إلى 6 نوفمبر. وسيشارك فيه علماء وباحثون، مستقبليون وخبراء تنبؤ، كتّاب خيال علمي، وممثلون عن السلطات. وسيكون المؤتمر منصة فريدة للحوار الدولي المفتوح، حيث سيتم مناقشة سيناريوهات تطور البشرية والتحديات العالمية الحديثة. ستشمل أجندة المؤتمر أكثر من 60 فعالية ضمن أربعة محاور رئيسية: مستقبل الإنسان، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل العالم متعدد الأقطاب، ومستقبل الحضارة.

سيشارك في هذا الحدث علماء، مستقبليون، ممثلو السلطات ورجال الأعمال من أكثر من 40 دولة، من بينها النمسا، الأرجنتين، الهند، الصين، الإمارات، المملكة العربية السعودية وغيرها. وقد تم نشر برنامج المؤتمر على الموقع الرسمي - وستكون البثوث المباشرة متاحة خلال أيام المؤتمر على نفس الموقع.

سيتم إطلاق معرض ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر، يدعم فكرة الحوار حول مستقبل العالم، ويضع الإنسان في مركزه. سيسمح المعرض لكل زائر بإدراك أهمية مساهمته الشخصية في المستقبل.

الاتصال للإعلام: ...

موقع المركز الوطني“روسيا” –

موقع مؤتمر“صناعة المستقبل” –

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