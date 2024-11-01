(MENAFN
- TimesNewswire )
سيجمع المؤتمر الدولي“صناعة المستقبل” متحدثين ومندوبين وفنانين وصحفيين من أكثر من 87 دولة. وسيكون هذا المؤتمر أول حدث ينظمه المركز الوطني“روسيا” بناءً على تعليمات من رئيس الاتحاد الروسي.
وقد أكّد بالفعل مشاركتهم في المؤتمر علماء وفلاسفة ومستقبليون مرموقون، إضافة إلى كتّاب الخيال العلمي المشهورين، وممثلين من قطاع الأعمال والصناعات الإبداعية من روسيا والصين والهند وإيطاليا وإيران والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وصربيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى. من المتوقع أن يجمع المؤتمر“صناعة المستقبل” حوالي 3000 مشارك من دول منظمة شنغهاي للتعاون، ودول البريكس، ودول رابطة الدول المستقلة، وغيرها. سيناقشون مستقبل الأرض وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، ودور الإنسان في تطور الحضارة، والأهم من ذلك، كيف سيكون شكل إنسان المستقبل.
وقالت تاتيانا كاريفا، رئيسة إدارة التعاون الدولي في المركز الوطني“روسيا”:“سيكون المؤتمر الدولي 'صناعة المستقبل' منصة للحوار بين العلماء وكتّاب الخيال العلمي والفنانين وممثلي الأعمال والجهات الحكومية. إن المركز الوطني 'روسيا' يقدّر للغاية هذا الاهتمام الكبير بأول حدث له. لقد استجاب ممثلون من أكثر من 87 دولة لمبادرتنا لصناعة المستقبل معاً. نحن ممتنون لوزارة الخارجية الروسية ولكل من ساهم في دعم تنظيم هذا الحدث الهام.”
وقد بدأ المشاركون الدوليون بالفعل بالوصول إلى روسيا. فعلى سبيل المثال، وصل إلى موسكو الفنانون البرازيليون رافائيل بيتشي ومونيكا دا سيلفا دي كيروس، وكذلك مدير ونائب مدير كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة أديس أبابا أجغنه أداني ديلنيساهو وعثمان حسن محمد. وقد تم تنظيم جولات سياحية خاصة في موسكو من أجلهم.
كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تطلعاتهم. حيث قالت الصحفية الاستقصائية فيسنا فيزوفيتش من صربيا:“أؤمن بأن المؤتمر الدولي 'صناعة المستقبل' سيفتح آفاقاً واسعة لتبادل الأفكار حول كيفية بناء مجتمع مستعد لمواجهة تحديات الحياة اليومية، مع الحفاظ على القيم التقليدية”. وأكد جون موليرا، مدير السياسات والأبحاث في منظمة“DD Geopolitics” من الولايات المتحدة:“آمل أن أستمد الإلهام في المؤتمر من أشخاص من جميع أنحاء العالم يتصورون مستقبل البشرية خارج حدود الليبرالية الجديدة الغربية. هدفنا هو إنشاء حركة تحترم التقاليد والمصالح، وتعتمد على الاعتراف والتعاون المتبادل.”
وفي الأول من يوليو 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بإنشاء المركز الوطني“روسيا” للحفاظ على إرث معرض“روسيا” وعرض إنجازات البلاد بشكل دائم.
سيُعقد المؤتمر الدولي“صناعة المستقبل” في المركز الوطني“روسيا” من 4 إلى 6 نوفمبر. وسيشارك فيه علماء وباحثون، مستقبليون وخبراء تنبؤ، كتّاب خيال علمي، وممثلون عن السلطات. وسيكون المؤتمر منصة فريدة للحوار الدولي المفتوح، حيث سيتم مناقشة سيناريوهات تطور البشرية والتحديات العالمية الحديثة. ستشمل أجندة المؤتمر أكثر من 60 فعالية ضمن أربعة محاور رئيسية: مستقبل الإنسان، مستقبل التكنولوجيا، مستقبل العالم متعدد الأقطاب، ومستقبل الحضارة.
سيشارك في هذا الحدث علماء، مستقبليون، ممثلو السلطات ورجال الأعمال من أكثر من 40 دولة، من بينها النمسا، الأرجنتين، الهند، الصين، الإمارات، المملكة العربية السعودية وغيرها. وقد تم نشر برنامج المؤتمر على الموقع الرسمي - وستكون البثوث المباشرة متاحة خلال أيام المؤتمر على نفس الموقع.
سيتم إطلاق معرض ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر، يدعم فكرة الحوار حول مستقبل العالم، ويضع الإنسان في مركزه. سيسمح المعرض لكل زائر بإدراك أهمية مساهمته الشخصية في المستقبل.
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