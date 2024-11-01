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اقتراح بقانون لتشكيل لجنة قضائية للبت في حكم إبعاد غير البحريني

11/1/2024 7:19:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬قضائية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬قضاة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬بإبعاد‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بحسب‭ ‬ملابسات‭ ‬ووقائع‭ ‬كل‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬للأفراد‭ ‬وحق‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العقاب،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬الدائنين‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للصالح‭ ‬العام‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬هروب‭ ‬المدينين‭ ‬الأجانب‭ ‬والحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالإبعاد‭.‬

ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬استباق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حيال‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مقدمة‭ ‬الاقتراح‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية،‭ ‬وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭.‬

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