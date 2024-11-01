اقتراح بقانون لتشكيل لجنة قضائية للبت في حكم إبعاد غير البحريني

ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬استباق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حيال‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مقدمة‭ ‬الاقتراح‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية،‭ ‬وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭.‬

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