اقتراح بقانون لتشكيل لجنة قضائية للبت في حكم إبعاد غير البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب على اقتراح بقانون بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها البت في تقديم أي حكم بإبعاد غير البحريني أو أمر المنع من السفر بحسب ملابسات ووقائع كل قضية على حدة، وذلك للموازنة بين الحقوق المدنية للأفراد وحق المجتمع في توقيع العقاب، والمساهمة في حماية أموال الدائنين تحقيقاً للصالح العام وخاصة مع تزايد حالات هروب المدينين الأجانب والحكم عليهم بالإبعاد.
ورفضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف استباق رأي الحكومة حيال الاقتراح بقانون، فيما أكدت مقدمة الاقتراح مريم الظاعن أنه يجوز الطعن على قرارات اللجنة خلال سبعة أيام أمام المحكمة الكبرى المدنية، وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على المقترح.
كلمات دالة
MENAFN01112024000055011008ID1108843142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.