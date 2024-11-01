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ربط دعم تمكين بنسبة توظيف العمال البحرينيين

11/1/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعمه‭ ‬لجميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ملكيتها‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتأهيل‭ ‬ورفع‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬البحريني‭ ‬لجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للتوظيف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وبالتالي‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للعمال‭ ‬البحرينيين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بأنه‭ ‬يجوز‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬غير‭ ‬المشمولة‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الصندوق‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬تلك‭ ‬الضوابط‭ ‬نسبة‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لتلك‭ ‬المشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأفاد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬باتفاقه‭ ‬مع‭ ‬الصياغة‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بموجب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يمتلك‭ ‬فيها‭ ‬البحرينيون‭ ‬أسهما‭ ‬أو‭ ‬حصصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‭.‬

بدورها‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬نسبة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬ونوع‭ ‬المؤسسة،‭ ‬بلغت‭ ‬75931‭ ‬سجلا‭ ‬نشطا‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وكشفت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إغلاقها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬456‭ ‬سجلا‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أيدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬مقترح‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬دراسة‭ ‬تناغم‭ ‬المقترح‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ورفد‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬النوعية‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬الدعم‭ ‬وكيفيته‭ ‬والنسبة‭ ‬الأدنى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬استغلال‭ ‬القوانين‭ ‬الداعمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تأجير‭ ‬السجلات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭.‬

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