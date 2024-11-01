نواب يطالبون باعتماد الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة في جلسة مجلس النواب القادمة مقترحا برغبة بشأن قيام الحكومة باعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين بغضّ النظر عن التوزيع المناطقي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الاقتراح برغبة، لافتة إلى أهمية اعتماد الأقدمية في تقديم الطلب الإسكاني معياراً وحيداً في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين، والسعي لإيجاد حل للمشكلة الإسكانية بالنسبة إلى أهالي محافظة العاصمة على وجه الخصوص، حيث يطول انتظار ساكني المحافظة للحصول على الخدمات الإسكانية بما يتجاوز الخمسة عشر عاماً.
وشدد مقدمو الاقتراح على ضرورة إيجاد حل أو عمل مشروع إسكاني خاص بأهالي محافظة العاصمة، والإسراع في تلبية الطلبات القديمة التي تكون لها الأولوية في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ظروف أصحابها، وذلك لعدم وجود امتدادات للعاصمة لإقامة مشاريع إسكانية عليها، وعدم وجود مشاريع إسكانية تلبي التطور الديموغرافي بمحافظة العاصمة، داعين أن تكون الأولوية لأهالي محافظة العاصمة في جميع محافظات المملكة مع الأخذ في الاعتبار ظروف أصحابها بالأقدمية، وحل المشكلة الاسكانية بمحافظة العاصمة، حيث تعاني الدائرة من شحّ الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والإسكانية.
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