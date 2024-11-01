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نواب يطالبون باعتماد الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية

11/1/2024 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تناقش‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭ ‬مقترحا‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باعتماد‭ ‬معيار‭ ‬الأقدمية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التوزيع‭ ‬المناطقي‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬اعتماد‭ ‬الأقدمية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬معياراً‭ ‬وحيداً‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬والسعي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للمشكلة‭ ‬الإسكانية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬حيث‭ ‬يطول‭ ‬انتظار‭ ‬ساكني‭ ‬المحافظة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭. ‬

وشدد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬مشروع‭ ‬إسكاني‭ ‬خاص‭ ‬بأهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬ظروف‭ ‬أصحابها،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬امتدادات‭ ‬للعاصمة‭ ‬لإقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬عليها،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬تلبي‭ ‬التطور‭ ‬الديموغرافي‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬داعين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬لأهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬ظروف‭ ‬أصحابها‭ ‬بالأقدمية،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلة‭ ‬الاسكانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬الدائرة‭ ‬من‭ ‬شحّ‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والإسكانية‭.‬

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