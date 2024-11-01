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الغرفة ترفض رفع الرسم الاختياري لتصريح العمل خارج نسبة البحرنة

11/1/2024 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اقتراحا‭ ‬نيابيا‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬برفع‭ ‬الرسم‭ ‬الاختياري‭ ‬المضاف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬خارج‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬وفق‭ ‬معيار‭ ‬متوسط‭ ‬أجر‭ ‬الوظيفة‭ ‬المراد‭ ‬شغلها،‭ ‬والبالغ‭ ‬مقداره‭ ‬الحالي‭ (‬500‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتكون‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬وهو‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬متوسط‭ ‬أجورها‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬و‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬متوسط‭ ‬أجورها‭ ‬بين‭ ‬201‭ ‬و500‭ ‬دينار،‭ ‬و1500‭ ‬دينار‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬متوسط‭ ‬أجورها‭ ‬بين‭ ‬501‭ - ‬800‭ ‬دينار،‭ ‬و2000‭ ‬دينار‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬متوسط‭ ‬أجورها‭ ‬بين‭ ‬801‭ - ‬1200‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬2500‭ ‬دينار‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬متوسط‭ ‬أجورها‭ ‬1200‭ ‬دينار‭.‬

وأفادت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬النظام‭ ‬الموازي‭ ‬بالرسم‭ ‬الإضافي‭ ‬الاختياري،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬رسم‭ ‬إضافي‭ ‬اختياري‭ ‬يبلغ‭ (‬500‭) ‬دينار،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬العامل‭ ‬أجنبي‭ ‬خارج‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬المنشأة،‭ ‬ولا‭ ‬يسري‭ ‬هذا‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬حال‭ ‬التزامه‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬العامل‭ ‬البحريني،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬رتب‭ ‬آثاراً‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬الملتزمة‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬عليها‭.‬

واستعرضت‭ ‬الهيئة‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬النظام‭ ‬الموازي‭ ‬بالرسم‭ ‬الإضافي‭ ‬الاختياري‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬نسب‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬استصدرت‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬خارج‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018م‭ ‬تساوي‭ ‬3‭.‬9 % ‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬الى‭ ‬2‭.‬5 % ‭.‬

بينما‭ ‬أبدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تضخم‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬المصروفات‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيسبب‭ ‬ضرراً‭ ‬جسيماً‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬الإضافية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأضرار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إذ‭ ‬ستتكبد‭ ‬المصاريف‭ ‬الإضافية‭ ‬المقترحة‭ ‬ما‭ ‬سيهدد‭ ‬بقاء‭ ‬أعمالها‭ ‬واستمراريتها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وأشارت‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬ورؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬سوق‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الجاذبة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬برفع‭ ‬الرسم‭ ‬الاختياري‭ ‬المضاف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬خارج‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬وفق‭ ‬معيار‭ ‬متوسط‭ ‬أجر‭ ‬الوظيفة‭ ‬المراد‭ ‬شغلها‭.‬

وكان‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬قد‭ ‬أكدوا‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬من‭ ‬الرسم‭ ‬الاختياري‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬ورفع‭ ‬كلفة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وتوجيه‭ ‬عوائد‭ ‬الرسوم‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتدريبهم،‭ ‬ودعم‭ ‬أجورهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬عبر‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬والالتزام‭ ‬بنسبها‭ ‬المفروضة،‭ ‬وتفادي‭ ‬النتائج‭ ‬العكسية‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬الموازي،‭ ‬والذي‭ ‬يسمح‭ ‬للمنشآت‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المفروضة‭ ‬باستقدام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬مقابل‭ ‬رسم‭ ‬إضافي‭ ‬مقداره‭ (‬500‭) ‬دينار‭ ‬فقط‭.‬

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